生動植物手工貼花 愛馬仕「Passifolia」餐瓷新登場

季節輪替，餐瓷也跟著換季，讓用餐、品茶等時刻也能同步感受到夏日的濃郁生機之美。愛馬仕即將推出的「Passifolia」餐瓷系列，就以大自然豐富色彩點綴，綠葉和花卉等逼真的植物型貌躍上晚餐盤、咖啡杯、茶壺等品項，鮮明對比的色彩帶來強烈的視覺享受，感覺連盛裝的食物、飲品都變得更美味了！

「Passifolia」餐瓷系列的圖樣源自藝術家Nathalie RollandHuckel的創作，愛馬仕也特別研發了嶄新技術與工藝製作，採用手工貼花方式以便更生動地呈現這次使用的32種不同色彩，耗時2,000個小時，透過混合與重疊，營造出精彩的叢林景緻，筆觸細膩到連花燭葉脈、翠綠莖部的枝液流動、不同角度光影帶來的明暗變化都可以見到。

棕櫚葉、蔓綠絨、蘭花、西潘蓮、秋海棠、沙漠玫瑰等植物，彼此交錯或是獨自呈現，在純白的底色、24-Karat霧面手繪金邊的襯托下更為耀眼。有些品項像是茶杯內側也有圖樣，更能體現細膩工藝。Nathalie RollandHuckel也顛覆了既定觀念，解放大自然規則的安排，跳脫氣候地帶的限制，讓栗子與香蕉葉有了交集，蕨類與木槿屬植物和平共生，發揮極致創意與想像力。