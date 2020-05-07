時尚運動風吹進鐘表業 TISSOT、Victorinox新作混搭出潮流感

鐘表業也受到時尚運動風的影響，於是天梭表（TISSOT）與Victorinox在今年都推出了反映趨勢的新表款，讓消費者即使不是在運動時配戴，也能搭出潮流感。

在過去，TISSOT有叫好又叫座的NBA系列腕表，更曾贊助自行車賽等多項賽事，運動可說是品牌的DNA。而今年全新的SuperSport Chrono計時碼表系列，就是延續了這樣的精神而來，以橄欖球運動為靈感。還反映當前市場的需求，配置了45.5毫米的表徑，並有黑色或玫瑰金PVD飾面可供選擇，同時提供了大尺寸的按把便於使用，具有護肩避免碰撞損傷。表盤6點鐘位置設有日期顯示，並搭配大型劍形夜光指針，凸顯計時器特色。而且一如過往一樣備有多種配色，反映橄欖球運動不分性別、種族、國家，受到全球人民喜愛的特質。

而Victorinox新款的FieldForce系列GMT腕表，則保留了品牌瑞士軍刀的傳統精神，並展現鮮明軍事野戰血統。因此在表款設計時秒針平衡錘就是軍刀造型；第二時區的GMT功能指針，則以軍刀中的放大鏡功能為外觀，表盤12點鐘方向則有招牌的紅色與品牌Cross & Shield點綴。同樣提供了多款選色表盤，分別搭配皮革表帶、不鏽鋼表鍊，或是橘色橡膠表帶，創造鮮明的都會運動風。

Victorinox FieldForce系列GMT腕表，不鏽鋼表殼16,000元。圖／Victorinox提供