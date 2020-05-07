快訊

法院不准！韓國瑜聲請停止「罷免」遭駁回確定

我近八成患者順利出院 張上淳揭台灣獨到模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時尚運動風吹進鐘表業 TISSOT、Victorinox新作混搭出潮流感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
以橄欖球運動為靈感，天梭表推出全新SuperSport Chrono計時碼表13,000元。圖／TISSOT提供
以橄欖球運動為靈感，天梭表推出全新SuperSport Chrono計時碼表13,000元。圖／TISSOT提供

鐘表業也受到時尚運動風的影響，於是天梭表（TISSOT）與Victorinox在今年都推出了反映趨勢的新表款，讓消費者即使不是在運動時配戴，也能搭出潮流感。

在過去，TISSOT有叫好又叫座的NBA系列腕表，更曾贊助自行車賽等多項賽事，運動可說是品牌的DNA。而今年全新的SuperSport Chrono計時碼表系列，就是延續了這樣的精神而來，以橄欖球運動為靈感。還反映當前市場的需求，配置了45.5毫米的表徑，並有黑色或玫瑰金PVD飾面可供選擇，同時提供了大尺寸的按把便於使用，具有護肩避免碰撞損傷。表盤6點鐘位置設有日期顯示，並搭配大型劍形夜光指針，凸顯計時器特色。而且一如過往一樣備有多種配色，反映橄欖球運動不分性別、種族、國家，受到全球人民喜愛的特質。

而Victorinox新款的FieldForce系列GMT腕表，則保留了品牌瑞士軍刀的傳統精神，並展現鮮明軍事野戰血統。因此在表款設計時秒針平衡錘就是軍刀造型；第二時區的GMT功能指針，則以軍刀中的放大鏡功能為外觀，表盤12點鐘方向則有招牌的紅色與品牌Cross & Shield點綴。同樣提供了多款選色表盤，分別搭配皮革表帶、不鏽鋼表鍊，或是橘色橡膠表帶，創造鮮明的都會運動風。

Victorinox FieldForce系列GMT腕表，不鏽鋼表殼16,000元。圖／Victorinox提供
Victorinox FieldForce系列GMT腕表，不鏽鋼表殼16,000元。圖／Victorinox提供

Victorinox FieldForce系列GMT腕表，不鏽鋼表殼、表鍊16,000元。圖／Victorinox提供
Victorinox FieldForce系列GMT腕表，不鏽鋼表殼、表鍊16,000元。圖／Victorinox提供

品牌 腕表 瑞士

延伸閱讀

憑藉橄欖球的淬煉 科技人黃國興達陣美國矽谷

橄欖球傳遞正能量 許智翔最感動的一項運動

橄話哥小教室／橄欖球並非最危險的運動

2020新表／愛馬仕時間哲學 絕美工藝珍稀材質新面貌

相關新聞

「六福萬怡」周末限定！699元就能35道港式料理吃到飽

台北六福萬怡酒店破天荒推出「2020怡饗天開 港點吃到飽」活動，5月9日至6月30日，限定每周六、日，選在9樓宴會廳的海...

福華大飯店「限時閃購5天」！聯合餐券1200最超值

撿便宜的時刻到來！福華飯店線上市集5月6日至5月10日推出限時閃購，祭出限時超人氣優質商品「福華飯店聯合住宿券2,500...

全聯最新印花集點！Royal Doulton皇家道爾頓餐瓷2折起

受到疫情的衝擊，在家自己煮及外帶、外送到家用餐的風氣盛行，而這樣的餐飲習慣行為改變，預計將持續到後疫情時代，呼應這股在家...

就是要與眾不同！LEVI'S不藏私讓你秒懂養褲訣竅 簡單三步驟能創造個人風格

許多穿牛仔褲的人，會講究洗色、刷舊等細節，更甚者還要「色落」。所以，百年以來生款過超過千萬條的LEVI'S也不藏私，大方...

在THOM BROWNE襯衫寫上自己的名字 壓印服務期間限定登場

去年引進THOM BROWNE的精品複合店ART HAUS，打造了期間限定概念店、並推出西服訂製服務後，今年推出嶄新的個...

挑戰超夯「400次咖啡、1000次歐姆蛋」手太痠！網購電動攪拌機大賣

近來可自製焦糖奶蓋的「400次咖啡」、有如舒芙蕾般柔軟口感的「1,000次歐姆蛋」在社群網站爆紅，吸引許多人紛紛挑戰瘋狂...

生動植物手工貼花 愛馬仕「Passifolia」餐瓷新登場

季節輪替，餐瓷也跟著換季，讓用餐、品茶等時刻也能同步感受到夏日的濃郁生機之美。愛馬仕即將推出的「Passifolia」餐...

時尚運動風吹進鐘表業 TISSOT、Victorinox新作混搭出潮流感

鐘表業也受到時尚運動風的影響，於是天梭表（TISSOT）與Victorinox在今年都推出了反映趨勢的新表款，讓消費者即...

FENDI新款托特包超優雅 逛書店、喝午茶氣質就靠它

一只簡約優雅的大型托特包，好適合拎著享受都會生活，逛書店、喝午茶或是近郊小旅行，都顯氣質。FENDI推出Sunshine...

抹茶山雖美 羅東林管理處警示：非一般遊客能輕易勝任

宜蘭「抹茶山」暴紅，朝聖者多，但林務局羅東林區管理處今天提醒，上山要走礁溪鄉聖母山莊步道，所耗體力及時間非一般遊客能輕易...

Harrods 2020年度熊「Baker」亮相 頭戴烘焙帽太可愛

英國百年百貨Harrods，自2007年開始每年都會發行一款經典年度限定泰迪熊，是泰迪熊愛好者收藏的目標。2020年度精...

「Circles.Life無框行動」全新回饋！終身免綁約上網吃到飽新方案「用不完還給你」

去年6月在台灣開台的全亞洲首家數位通訊電信商「Circles.Life無框行動」，主打終身免綁約及自由彈性的申辦方式，針...

熱門新聞

9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

領到沒線口罩更好戴？恭喜你拿到全球唯一台灣專利版口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。