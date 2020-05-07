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FENDI新款托特包超優雅 逛書店、喝午茶氣質就靠它
一只簡約優雅的大型托特包，好適合拎著享受都會生活，逛書店、喝午茶或是近郊小旅行，都顯氣質。FENDI推出Sunshine Shopper包款，是春夏出遊必備單品，BURBERRY以風衣腰帶作為細節靈感的The Belt包款大器隨性，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Onthego手提袋，也是默默暢銷的大型購物包款。
FENDI以高端時尚結合實用性，在2020春夏系列中推出新款Sunshine Shopper，硬挺有型的輪廓、結合Logo大圖案，展現時髦的都會女性風格，包款為牛皮材質，外層皮革採用復古傳統鞣革工法製成，可耐久使用，包袋內擁有寬敞的置物空間、提把為琥珀色設計，野餐、擺拍或小旅行皆適宜。
柔軟隨性的BURBERRY The Belt三按扣束帶式托特包，以柔韌的小牛皮皮革打造，袋身飾有靈感源自風衣的窄版束帶，內外雙色皮革增加包款層次感、採磁釦開合設計，袋內側邊有便於置物的插袋，提把以捲縫皮革製成。路易威登的Onthego大型手提袋自2019年夏季首度問世，附肩背帶以因應日常使用，採用Monogram Giant帆布製作，提炳與包袋採用對比色彩，靈感則是來自1968年首次推出的「Sac Plat（琴譜包）」輪廓，活潑輕盈。
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