FENDI新款托特包超優雅 逛書店、喝午茶氣質就靠它

一只簡約優雅的大型托特包，好適合拎著享受都會生活，逛書店、喝午茶或是近郊小旅行，都顯氣質。FENDI推出Sunshine Shopper包款，是春夏出遊必備單品，BURBERRY以風衣腰帶作為細節靈感的The Belt包款大器隨性，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Onthego手提袋，也是默默暢銷的大型購物包款。

FENDI以高端時尚結合實用性，在2020春夏系列中推出新款Sunshine Shopper，硬挺有型的輪廓、結合Logo大圖案，展現時髦的都會女性風格，包款為牛皮材質，外層皮革採用復古傳統鞣革工法製成，可耐久使用，包袋內擁有寬敞的置物空間、提把為琥珀色設計，野餐、擺拍或小旅行皆適宜。