抹茶山雖美 羅東林管理處警示：非一般遊客能輕易勝任

宜蘭「抹茶山」暴紅，朝聖者多，但林務局羅東林區管理處今天提醒，上山要走礁溪鄉聖母山莊步道，所耗體力及時間非一般遊客能輕易勝任，加上山上氣候多變化，海拔陡升，容易導致呼吸急促及暈眩跌倒，「請量力為之！」

羅東林區管理處表示，民眾為親睹抹茶山風采，紛紛湧入聖母登山步道健行，但該步道不同於其他自然步道，有其難度，需從五峰旗風景區蜿蜒向上走4公里聯外道路到達通天橋，再直攻海拔400到950公尺的1.6公里土徑抵達步道終點。

管理處指出，這條步道常被視為預備登高山的山徑訓練路線，所耗體力及時間非一般遊客輕易勝任，加上山上氣候多變化及海拔陡升因素，易導致呼吸急促及暈眩跌倒等情事，在戶外活動時，請量力為之。

羅東林管處提醒，想要進入聖母登山步道一睹抹茶山風貌，請衡量自身體力狀況外，因步道多陡升且為自然土徑，天候關係常有濕滑現象，為免意外發生，可行至通天橋短暫休憩後返程。

同時，考量山區通訊不良，羅東林區管理處與各家電信業者，包括中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星等，已完成聖母登山步道全線訊號測試及設置通訊牌，從通天橋0K到1.6公里步道終點，受地形影響，僅0.6公里、1.0公里、1.6公里等3處可作為緊急事故通報的參考點，並作為政府開放資料提供民眾下載。