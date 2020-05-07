Harrods 2020年度熊「Baker」亮相 頭戴烘焙帽太可愛

英國百年百貨Harrods，自2007年開始每年都會發行一款經典年度限定泰迪熊，是泰迪熊愛好者收藏的目標。2020年度精裝熊「Baker」以「Harrods Food Halls」為靈感，並以店內的美食創作家Baker為主角，量身打造的特色限定熊，將於6月正式在台上市。

Harrods搭配母親節檔期推出預購活動，即日起至6/3至全台Harrods預購2020年度精裝熊，即贈英國空運來台的Harrods Sweet Street繽紛糖果一罐(市價450元)，全台限量70份。

另外，2020年度色「經典藍」，透過藍色穩定的力量帶來安心感；同時，藍色也是英國王室的代表色，象徵著高貴與尊嚴的皇家藍。今年母親節，Harrods推出經典藍系列包款、居家廚房用品。

春夏最新推出格林威治系列包款，優雅經典的藍色系，手提包內置空間大實用度高，可變換側背、斜背、手提等多種造型。後背包採六角型獨特設計，搭配磁扣上蓋，簡單率性。除了藍色以外，Harrods也同步推出活潑亮眼的活力黃。