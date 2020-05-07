聽新聞
test
0:00 / 0:00
Harrods 2020年度熊「Baker」亮相 頭戴烘焙帽太可愛
英國百年百貨Harrods，自2007年開始每年都會發行一款經典年度限定泰迪熊，是泰迪熊愛好者收藏的目標。2020年度精裝熊「Baker」以「Harrods Food Halls」為靈感，並以店內的美食創作家Baker為主角，量身打造的特色限定熊，將於6月正式在台上市。
Harrods搭配母親節檔期推出預購活動，即日起至6/3至全台Harrods預購2020年度精裝熊，即贈英國空運來台的Harrods Sweet Street繽紛糖果一罐(市價450元)，全台限量70份。
另外，2020年度色「經典藍」，透過藍色穩定的力量帶來安心感；同時，藍色也是英國王室的代表色，象徵著高貴與尊嚴的皇家藍。今年母親節，Harrods推出經典藍系列包款、居家廚房用品。
春夏最新推出格林威治系列包款，優雅經典的藍色系，手提包內置空間大實用度高，可變換側背、斜背、手提等多種造型。後背包採六角型獨特設計，搭配磁扣上蓋，簡單率性。除了藍色以外，Harrods也同步推出活潑亮眼的活力黃。
即日起至5/10 Harrods包款、帆布袋、英式廚房用品全面單件9折、兩件以上8折，也同步在新光三越App精選優惠線上限時販售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言