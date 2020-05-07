「Circles.Life無框行動」全新回饋！終身免綁約上網吃到飽新方案「用不完還給你」

去年6月在台灣開台的全亞洲首家數位通訊電信商「Circles.Life無框行動」，主打終身免綁約及自由彈性的申辦方式，針對喜愛上網吃到飽方案的台灣市場，即日起再推出全新回饋方案，申辦Circles.Life無框行動吃到飽方案的用戶如果當月網路使用量低於基本方案可享有回饋，形同退還給消費者。

Circles.Life無框行動台灣區商務總監黃敬杰表示，台灣約有70～80％的電信用戶選擇上網吃到飽，但其實約有40％的人用不到那麼多，只是買心安，全新回饋方案的特色就是將沒用到的還給消費者，新申辦或攜碼至Circles.Life無框行動並申請月付550元吃到飽方案的用戶，如果當月網路用量低於18GB，就能獲得價值100元的7-ELEVEN商品卡。

因為提倡終身不綁約，Circles.Life無框行動也因此更重視消費者的選擇，特別推出「VIP宇宙忠誠計畫」，在用戶生日或是加入無框行動的紀念日都會奉上驚喜小禮，使用滿第3個月起每個月可享帳單折扣，隨著加入時間的增長，回饋就更多。

Circles.Life無框行動是全數位電信服務，並無實體門市，隨時隨地都可線上申辦，申辦後指定縣市最快一天內可將SIM卡送到指定地址，也可選擇到7-ELEVEN領卡，並設有真人客服30秒內App即時回覆，透明化的帳單也可透過App即可查看或調整資費。Circles.Life無框行動還即將新推出通話分鐘數、KKBOX串流音樂等加值服務，用戶在App內一鍵完成加值，並可按月自行調整，通話分鐘折扣最多可達50%。

歡慶母親節，即日起至5月20日新用戶、非中華電信攜碼限定申辦Circles.Life無框行動新吃到飽方案，就能免費獲得另一個可免費3個月上網吃到飽的門號及1,500元孝親費，可選擇兌換LINE點數或7-ELEVEN商品卡。

Circles.Life無框行動使用最大行動寬頻頻寬180MHz、支援5CA服務，讓消費者快速飆網，下一步預計還將推出電信生活圈服務，目前正在洽談數位金融服務。