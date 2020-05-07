壽司買1送1、滿額送餐券！台中「大漁まぐろ壽司」登場

旗下擁有多間日式料理品牌的台中大漁餐飲集團，斥資3,000萬元，引進日本流れ鮨（Nagaresushi）迴轉壽司系統，以智慧型輸送帶，打造出號稱全台第一間「零接觸」的日式料理「大漁まぐろ壽司」。為慶祝開幕，即日起至5月31日期間，還針對極上大腹、松露炙和牛等7款人氣壽司，推出「買1送1」方案。用餐可再享「滿1,200送600」的優惠。

位於台中的大漁まぐろ壽司，佔地150坪，並有19間獨立包廂，方便民眾用餐兼顧防疫。店名中的「まぐろ」是日文「鮪魚」之意，呈現對自家產品的自信。大漁まぐろ壽司也與日本千葉的鮪魚專賣店「新鮮鮪魚壽司」結為姊妹店，互相交流料理技法。店內選用大目鮪、黃鰭鮪魚等魚種，搭配冰溫熟成技術，以及炙燒、加味等調理手法，推出15款以鮪魚為主的壽司品項，囊括握壽司、手捲、鐵火細捲等呈現方式。

除了鮪魚系產品，店內商品包括刺身、烤物、炸物、蒸物、沙拉、丼飯和湯品，提供炙味最夯三味、紅喉魚、松葉蟹磯邊燒、黑毛和牛白味噌鍋等菜色。其中「黑鮪魚肚樂手卷」選用福岡有明海苔搭配黑鮪魚肚碎肉，帶來豪華的滋味，每捲200元。「板前長推薦壽司」則是集結星鰻、馬糞海膽、鮭魚等7貫壽司，帶來不同味感的組合，每套480元。選用澎湖產地直送小章魚製作的「炸澎湖小石居」，則是藉由台灣食材創造出彈牙的美味，每份150元。

除了料理之外，大漁まぐろ壽司最大的特色就是「送餐系統」。此套系統是目前日本最新型的迴轉壽司輸送系統，民眾可以先以平板點餐後，藉由輸送帶將餐點直接送進包廂。而且不只料理，連餐巾紙也可用輸送帶送達，避免服務生打擾顧客用餐，同時減少人員接觸，達到安心又保有隱私的效果。

為慶祝新店開幕，即日起至5月31日期間，店內極上大腹、松露炙和牛、馬糞赤海膽、新鮮大干貝、特大隻牡丹蝦、星鰻、和炙胭脂蝦等7款人氣壽司，可享「買1送1」優惠。另外即日起至6月30期間，消費每滿1,200元，即可獲得600元消費券，下次消費滿額時即可折抵，適用期限為3個月。

【大漁まぐろ壽司】

電話：（04）2471─6668