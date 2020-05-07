「六福萬怡」周末限定！699元就能35道港式料理吃到飽

來到蘇澳四季雙泉館，除了享受無邊際海景、湯泉，更別忘了參加「說書海與廟」期間限定導覽專案。車行5分鐘，映入眼簾是此地才有的討海藍，文史老師廖大慶向你招手歡迎，談笑之間，道盡蘇澳秘密故事，旅人與蘇澳小鎮的距離不再看似近而遙遠。這才發現，原來真正的頂級的盛宴，不僅在於極致的享受，更是收穫了一份因為多融入了在地一點，而感到更放鬆、自在的心情。

2020-05-07 15:23