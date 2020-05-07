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「六福萬怡」周末限定！699元就能35道港式料理吃到飽
台北六福萬怡酒店破天荒推出「2020怡饗天開 港點吃到飽」活動，5月9日至6月30日，限定每周六、日，選在9樓宴會廳的海山林廳及雲風光廳舉辦，並與木柵農會合作，將當季限量的綠竹筍設計入菜，699元(服務費另計)就能狂吃35道港式料理。
其中包括魚子燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、松露炸春捲、食神咖哩酥等現點現做的25款招牌港點，還有每周變換的10道粵菜料理，含主食、時蔬、湯品、甜點、燒臘肉品等，通通可以無限續點。此外，特選木柵鐵觀音茶為搭配茶品，具有獨特的茶韻，味濃而醇厚、微澀中帶甘醇，並有清淡的果酸香氣。
「2020怡饗天開 港點吃到飽」僅於宴會廳推出，限定周末消費，於午餐、晚餐時段提供，大人699元+10%，6~12歲399元+10%，6歲以下小孩免費。業者表示，提前於5月上旬推出，以搶攻母親節聚餐商機。
六福萬怡也與木柵農會合作，讓「品茶」真正成為生活中美好的片刻，因此，消費者也可買回家品茗，5月9日至6月30日每周六下午1點30分至4點30分，於1樓門口與7樓FUN LAB舉辦快閃活動，邀請木柵青農在現場沏茶，另有限量的小農產品展售。電話：02-6615-6565 分機8302。
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