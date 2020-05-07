飛官遇上老船長 Bell&Ross CORUM 海天一色 品味有志一「銅」

被時間洗滌過後的，究竟是亮麗如新，又或充滿歲月滄桑？難道兩造間難以取得平衡？這問題在「青銅」身上得到了完美解答。會隨時間在表面產生氧化質變的「青銅」是近年鐘表品牌愛用材質，由於青銅氧化後的質變，不規則而美麗，因而帶來獨一無二的個性視覺呈現。崑崙（CORUM）為向以青銅打造的懷舊船只致意，推出Admiral海軍上將系列自動腕表，試圖召喚出往昔的海上榮光。

1960年代「誕生」的海軍上將系列，原就為與帆船、海上競賽多所關聯，更是表面中12面「海事旗」的設計淵源。新款的海軍上將青銅自動腕表，42毫米的尺寸設計，表面顯得更為簡約、具有時間顯示功能，然青銅材質搭配上小秒針表盤與草寫斜體的Admiral字樣，卻又散發出濃郁的懷舊氣息。外層的青銅表殼經過磨砂拋光處理，硬派而爽朗，但表面中的太子妃式指針則以鍍銠、5級黃金鍍層與白色超螢光塗料，讓夜間讀時依然清晰，藍綠二色的機芯相同，但表面則搭配同色系皮表帶，運動中見斯文。