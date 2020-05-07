福華大飯店「限時閃購5天」！聯合餐券1200最超值

撿便宜的時刻到來！福華飯店線上市集5月6日至5月10日推出限時閃購，祭出限時超人氣優質商品「福華飯店聯合住宿券2,500元」、「福華飯店聯合餐券1,200元」，不妨趁此時購券撿便宜，支持好飯店，也大省荷包。

疫情期間，所有旅展都取消，福華飯店集團將旗下7間分館將實體旅展才有的超好康限定商品，改為線上開賣，5月6日至5月10日快閃，其中，「聯合住宿券」買十送一，平均一張2,272元，額外加碼7月17日前入住，台北福華平假日同價再送早餐，新竹、台中、高雄及石門水庫如平日入住免費升等豪華四人房，斗六華安大飯店則提供兒童免費早餐，墾丁福華額外再贈墾丁森林遊樂區或社頂公園2人定時來回交通及梅花鹿飼料。