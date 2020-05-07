快訊

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福華大飯店「限時閃購5天」！聯合餐券1200最超值

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福華大飯店集團，墾丁福華渡假飯店(上)台中福華客房(左下起)、石門水庫福華渡假飯店、台北福華大飯店。圖／福華大飯店提供
福華大飯店集團，墾丁福華渡假飯店(上)台中福華客房(左下起)、石門水庫福華渡假飯店、台北福華大飯店。圖／福華大飯店提供

撿便宜的時刻到來！福華飯店線上市集5月6日至5月10日推出限時閃購，祭出限時超人氣優質商品「福華飯店聯合住宿券2,500元」、「福華飯店聯合餐券1,200元」，不妨趁此時購券撿便宜，支持好飯店，也大省荷包。

疫情期間，所有旅展都取消，福華飯店集團將旗下7間分館將實體旅展才有的超好康限定商品，改為線上開賣，5月6日至5月10日快閃，其中，「聯合住宿券」買十送一，平均一張2,272元，額外加碼7月17日前入住，台北福華平假日同價再送早餐，新竹、台中、高雄及石門水庫如平日入住免費升等豪華四人房，斗六華安大飯店則提供兒童免費早餐，墾丁福華額外再贈墾丁森林遊樂區或社頂公園2人定時來回交通及梅花鹿飼料。

「福華飯店聯合餐券」最超值，在台北店館內三間中餐廳亦可使用，「江南春」招牌人氣海陸雙人套餐；或是「珍珠坊」祭出「粵菜港點任您選」，主廚精選盡享66道佳餚，現場加價200元即可雙人同享大快朵頤。蓬萊邨則是以做工繁複的「手路菜」精選台式料理為主，既省荷包還可靈活運用。

江南春海陸雙拼「川味三寶犇麵」。圖／福華大飯店提供
江南春海陸雙拼「川味三寶犇麵」。圖／福華大飯店提供

石門水庫 住宿券 墾丁

延伸閱讀

星級飯店找出路！旅展、閃購、特賣會不間斷 「最強美食住宿優惠」快把握

連續3天零確診 飯店再點燈慶祝

「翡翠灣福華」熄燈：營運至4月底

「翡翠灣福華飯店」熄燈 員工不捨：美景不敵疫情最後稻草

相關新聞

「六福萬怡」周末限定！699元就能35道港式料理吃到飽

台北六福萬怡酒店破天荒推出「2020怡饗天開 港點吃到飽」活動，5月9日至6月30日，限定每周六、日，選在9樓宴會廳的海...

福華大飯店「限時閃購5天」！聯合餐券1200最超值

撿便宜的時刻到來！福華飯店線上市集5月6日至5月10日推出限時閃購，祭出限時超人氣優質商品「福華飯店聯合住宿券2,500...

FENDI新款托特包超優雅 逛書店、喝午茶氣質就靠它

一只簡約優雅的大型托特包，好適合拎著享受都會生活，逛書店、喝午茶或是近郊小旅行，都顯氣質。FENDI推出Sunshine...

抹茶山雖美 羅東林管理處警示：非一般遊客能輕易勝任

宜蘭「抹茶山」暴紅，朝聖者多，但林務局羅東林區管理處今天提醒，上山要走礁溪鄉聖母山莊步道，所耗體力及時間非一般遊客能輕易...

Harrods 2020年度熊「Baker」亮相 頭戴烘焙帽太可愛

英國百年百貨Harrods，自2007年開始每年都會發行一款經典年度限定泰迪熊，是泰迪熊愛好者收藏的目標。2020年度精...

「Circles.Life無框行動」全新回饋！終身免綁約上網吃到飽新方案「用不完還給你」

去年6月在台灣開台的全亞洲首家數位通訊電信商「Circles.Life無框行動」，主打終身免綁約及自由彈性的申辦方式，針...

壽司買1送1、滿額送餐券！台中「大漁まぐろ壽司」登場

旗下擁有多間日式料理品牌的台中大漁餐飲集團，斥資3,000萬元，引進日本流れ鮨（Nagaresushi）迴轉壽司系統，以...

飛官遇上老船長 Bell&Ross CORUM 海天一色 品味有志一「銅」

被時間洗滌過後的，究竟是亮麗如新，又或充滿歲月滄桑？難道兩造間難以取得平衡？這問題在「青銅」身上得到了完美解答。會隨時間...

保養也AI化！肌膚檢測儀＋訂製保養品　新轉肌驚豔LVMH

保養品的科技日新月異，越來越多針對不同的肌膚狀況，而開發的不同保養品，讓每個愛美的人，化妝台上總是瓶瓶罐罐。但每次保養前...

用故事重新定義頂級泉旅 讓盛宴在說笑間隨時展開

來到蘇澳四季雙泉館，除了享受無邊際海景、湯泉，更別忘了參加「說書海與廟」期間限定導覽專案。車行5分鐘，映入眼簾是此地才有的討海藍，文史老師廖大慶向你招手歡迎，談笑之間，道盡蘇澳秘密故事，旅人與蘇澳小鎮的距離不再看似近而遙遠。這才發現，原來真正的頂級的盛宴，不僅在於極致的享受，更是收穫了一份因為多融入了在地一點，而感到更放鬆、自在的心情。

最新！疫情衝擊 公主遊輪部分夏季航程取消

新冠肺炎未歇，受到全球飛機航班及航線限縮，世界各地港口關閉以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪暫停全球船隊營運的期限將...

彭于晏、王一博隔空比帥 演繹夏季最潮運動穿搭

彭于晏、王一博的高人氣無庸置疑，而近期各自代言的adidas與Nike也推出了全新夏季系列，並由兩大男神來演繹，呈現截然...

熱門新聞

史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

澳洲多地鸚鵡從天而降離奇死亡 怪病傳播與新冠病毒相似

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。