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宅在家外帶、外送過母親節 也有刷卡優惠

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
萬事達卡針對台灣消費者母親節「宅在家」的餐飲以及送禮需求，提供持卡人外送美食，及保健營養與美妝網購超值優惠。圖／萬事達卡提供
萬事達卡針對台灣消費者母親節「宅在家」的餐飲以及送禮需求，提供持卡人外送美食，及保健營養與美妝網購超值優惠。圖／萬事達卡提供

根據最新亞洲市場的消費者調查指出，新冠肺炎疫情正在改變台灣消費者的飲食習慣，從三餐老是在外，變成外帶餐點以及點餐外送，更有逾5成的台灣消費者傾向在家烹飪用餐。針對即將來臨的母親節，各大五星級飯店及餐廳更紛紛推出套餐外帶優惠甚或是客製化的主廚到府服務，也令今年的母親節「宅」味十足。

萬事達卡針對台灣消費者母親節「宅在家」的餐飲以及送禮需求，提供持卡人外送美食，及保健營養與美妝網購超值優惠。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，消費者除了飲食習慣的改變，日常的消費模式也產生明顯變化。經濟部統計處最新統計資料中指出，百貨公司等實體零售業受到疫情影響，和去年同期相較，營業額大幅減少了21.6%，但電子購物及郵購業營業額和去年同期相較，則增加24.2%，顯示疫情助長宅經濟與數位支付使用率的成長。

為慶祝母親節，萬事達卡提供持卡人訂購Foodpanda外送美食，享最低5折的餐點訂購優惠，用美食犒賞辛苦一整年的媽媽。

還在煩惱送禮品項的消費者，不妨選擇以保健營養品為媽媽的身體補充元氣，替媽媽的健康把關，萬事達卡自即日起至6月15日止，提供運動保健食品網站MyProtein (美、加、英、澳地區)高達65折優惠；另外至6月30日止，消費者持萬事達卡於健康產品網站iHerb消費，則可享95折之優惠。

對於在意「面子」問題的媽媽，美妝、保養品則絕對是送禮首選。萬事達卡卡友也能在Lookfantastic 、Beauty Expert及HQ hair等全球知名美妝保養購物網站享最低78折起的消費優惠，用保養品為媽咪輕鬆凍齡。

此外，想擁有更多禮物挑選選擇的持卡人也可在MyUS網站挑選美國代購商品，並在2021年7月31日前享有萬事達卡卡友專屬最低7折的運費優惠以及兩年免費會員會籍。

萬事達卡精選海外電商也提供折扣，包含BNKR、Coggles、The Hut，以及鞋款為主的AllSole及以包款為主的MyBag等知名時裝網站提供正價商品最低8折起的消費優惠；知名精品購物網站YOOX則是消費滿300美元，即享有正價商品85折優惠。

同樣以精品品牌著名的購物網站Farfetch也提供萬事達卡持卡人專屬優惠，只要消費滿200美金並輸入折扣碼，即可享有9折的購物優惠。對於喜愛快時尚的消費者，萬事達卡也提供卡友於ZALORA網站購物最低8折優惠，讓持卡人一指安心搞定、享盡折扣。

母親節 疫情

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