保養也AI化！肌膚檢測儀＋訂製保養品　新轉肌驚豔LVMH

保養品的科技日新月異，越來越多針對不同的肌膚狀況，而開發的不同保養品，讓每個愛美的人，化妝台上總是瓶瓶罐罐。但每次保養前，都能確定好自己的膚況與適合用什麼保養品嗎？由元盛生醫推出的保養品牌iCi en orbite「新轉肌」，推出搭載太空概念的AI美容生物科技檢測系統，每次保養前先用儀器確定膚況，再使用相對應的保養品，顛覆傳統美妝界瓶瓶罐罐的保養，重新定義對於保養的基礎概念。

iCi en orbite「新轉肌」曾奪下由LVMH集團主辦，堪稱美容界的奧斯卡Cosmetic 360「品牌」和「創新」首獎，將管理皮膚的科技與數位結合，將每天肌膚的狀況，累積成數字，創辦人陳威宇以醫療器材起家，因為有著太空夢，因此新轉肌的開發，也跟大空有關。

iCi en orbite「新轉肌」因此推出一個小如粉盒的肌膚檢測儀，並能連結專屬App，每天洗完臉後，再偵測臉部的含水量、黑色素、含氧量與皮脂等狀況，再使用Première原力修護精華，內含兩管精華，每天App在偵測臉部肌膚狀況後，會給予刻度數字，混和搭配出完美比例，再將原力修護精華擦於臉上。

原力修護精華內含Core-LGF獨家專利成分，添加玻尿酸和合成角鯊烷，能夠保濕與修護，也是每天都能針對肌膚狀況做調整用量的保養品。