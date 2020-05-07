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最新！疫情衝擊 公主遊輪部分夏季航程取消

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
公主遊輪暫停全球船隊營運的期限將再度延期。圖／摘自公主遊輪官網
公主遊輪暫停全球船隊營運的期限將再度延期。圖／摘自公主遊輪官網

新冠肺炎未歇，受到全球飛機航班及航線限縮，世界各地港口關閉以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪暫停全球船隊營運的期限將再度延期，並宣布部分2020年餘留的夏季遊輪航程取消，包括以下遊輪及海陸套裝航程：

●翡翠公主號、紅寶石公主號之所有阿拉斯加航程。

●奇緣公主號、帝王公主號、星空公主號、皇冠公主號和海島公主號之所有歐洲、橫跨大西洋航程。

●加勒比公主號、星空公主號之所有夏季加勒比海、加拿大與新英格蘭航程。

●鑽石公主號從日本出發的夏季至秋季航程。

●藍寶石公主號、碧海公主號之澳洲至8月航程。

●太平洋公主號之夏威夷、法屬玻里尼西亞的秋季至11月航程。

●盛世公主號7月從台灣基隆出發航程，相關退費事宜請洽原報名旅行社。原訂7月12日出發的代言人Selina領路全球唯一航次，今年確認取消，並將延至明年舉辦。

公主遊輪全球總裁珍・斯瓦茲（Jan Swartz）表示，「正當全球仍努力恢復旅遊下，我們很遺憾地宣布，公主遊輪將延長暫停全球船隊營運並取消遊輪假期，造成忠實顧客的失望，我們深感歉意。鑑於目前諸多紛亂，許多航空公司限縮航班、知名港口關閉運作，對我們的工作團隊、旅行同業以及所造訪世界各地之相關行業從業人員生活上所造成的影響，這也使我們相當難過。」

若遊客已向公主遊輪付清取消的上述飛航遊輪(Fly cruise) 航次款項，可選擇 100% 航程款項金額作為未來航程消費金，且額外致贈25%的未來航程消費金。

針對尚未付清全額取消的上述飛航遊輪(Fly cruise) 航次款項之賓客，公主遊輪將提供加倍訂金：除了提供已付訂金相同金額的可退還之未來航程消費金，另外致贈等值之未來航程消費金，需於2022年5月1日前的航次中使用完畢。該贈送消費金不會高於原先購買的遊輪票價，但最少將獲得美金100元。

此外，遊客也可以選擇另一方案，透過填寫線上表格申請全額退還所支付款項(無額外致贈未來航程消費金)，需於2020年6月15日前完成表格填寫，不然將以可退還之未來航程消費金的方式處理。

新冠肺炎

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