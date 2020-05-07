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「LINE社群」新功能將推出 可設管理員、最多5千人群聊

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全新「LINE社群」功能將於5月13日起在台灣試營運。圖／LINE提供
全新「LINE社群」功能將於5月13日起在台灣試營運。圖／LINE提供

為了解決以往用戶抱怨群組被翻群、500人上限太少了的問題，也為了提供台灣用戶更多切合使用需求的溝通方式，LINE預告將繼日本、韓國、泰國、印尼市場之後，預計於6月下旬讓台灣用戶體驗免費新功能「LINE社群」。不需額外下載App，屆時透過主頁的「社群」分類或是「聊天」頁面的選單中即可快速進入。

「LINE社群」的介面與目前的「群組」相似，差別在於LINE社群是公開的「網路聊天室」，並擁有5大專屬功能，包括有管理員，也可設定共同管理員；最高允許5,000人同時群聊；用戶可以在每個社群設定不同的個人檔案名稱與照片；提供公開、輸入參加密碼與管理員核准3種加入方式；成員加入後可看到之前的聊天內容等。也因為聊天室人數可能很多，因此部份功能將由管理員評估管理需求，來決定是否要賦予一般成員可以使用，像是置頂公告、在記事本設定重要貼文、訊息收回等。

在正式上線前，將透過試營運逐步增加使用人數。第一階段將自5月13日開始，會由LINE指定管理員邀請少部分用戶參與測試。第二階段預計於6月下旬推出，屆時所有LINE用戶只要更新LINE到指定版本，即可體驗社群功能，將可加入已經成立的各種社群，以及申請體驗建立社群與管理員功能。

不需額外下載App，屆時透過主頁的「社群」分類或是「聊天」頁面的選單中即可快速進入「LINE社群」。圖／LINE提供
不需額外下載App，屆時透過主頁的「社群」分類或是「聊天」頁面的選單中即可快速進入「LINE社群」。圖／LINE提供
目前LINE群組與即將推出的LINE社群功能差異比較表。圖／LINE提供
目前LINE群組與即將推出的LINE社群功能差異比較表。圖／LINE提供

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