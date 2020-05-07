「LINE社群」新功能將推出 可設管理員、最多5千人群聊

為了解決以往用戶抱怨群組被翻群、500人上限太少了的問題，也為了提供台灣用戶更多切合使用需求的溝通方式，LINE預告將繼日本、韓國、泰國、印尼市場之後，預計於6月下旬讓台灣用戶體驗免費新功能「LINE社群」。不需額外下載App，屆時透過主頁的「社群」分類或是「聊天」頁面的選單中即可快速進入。

「LINE社群」的介面與目前的「群組」相似，差別在於LINE社群是公開的「網路聊天室」，並擁有5大專屬功能，包括有管理員，也可設定共同管理員；最高允許5,000人同時群聊；用戶可以在每個社群設定不同的個人檔案名稱與照片；提供公開、輸入參加密碼與管理員核准3種加入方式；成員加入後可看到之前的聊天內容等。也因為聊天室人數可能很多，因此部份功能將由管理員評估管理需求，來決定是否要賦予一般成員可以使用，像是置頂公告、在記事本設定重要貼文、訊息收回等。