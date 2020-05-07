彭于晏、王一博隔空比帥 演繹夏季最潮運動穿搭

彭于晏、王一博的高人氣無庸置疑，而近期各自代言的adidas與Nike也推出了全新夏季系列，並由兩大男神來演繹，呈現截然不同的造型，讓網友直呼「這也太難選擇了！」

這一季，無論是男、女系列，adidas都主打薰衣草紫和白色為設計主軸，所以身為品牌代言人的彭于晏也詮釋了兩種色系穿搭。如紫色主題T恤，採用落肩拼接剪裁，在視覺上強調修身效果，同時也更舒適貼合亞洲男性身 型。T恤左胸口以指南針圖騰則象徵了adidas在德國、美國、中國及日本的設計中心。而另一套白色LogoT恤，胸前有一抹螢光綠潑漆設計裝飾，為經典造型增加變化與趣味風格。不管是紫抑或白色上身，都能搭配膝上窄版黑色運動短褲，輕鬆形塑出街頭潮流感。