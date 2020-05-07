快訊

套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭于晏、王一博隔空比帥 演繹夏季最潮運動穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
彭于晏、王一博演繹各自代言的adidas與Nike夏季系列，呈現截然不同的造型。圖／Nike、adidas提供
彭于晏、王一博演繹各自代言的adidas與Nike夏季系列，呈現截然不同的造型。圖／Nike、adidas提供

彭于晏王一博的高人氣無庸置疑，而近期各自代言的adidasNike也推出了全新夏季系列，並由兩大男神來演繹，呈現截然不同的造型，讓網友直呼「這也太難選擇了！」

這一季，無論是男、女系列，adidas都主打薰衣草紫和白色為設計主軸，所以身為品牌代言人的彭于晏也詮釋了兩種色系穿搭。如紫色主題T恤，採用落肩拼接剪裁，在視覺上強調修身效果，同時也更舒適貼合亞洲男性身 型。T恤左胸口以指南針圖騰則象徵了adidas在德國、美國、中國及日本的設計中心。而另一套白色LogoT恤，胸前有一抹螢光綠潑漆設計裝飾，為經典造型增加變化與趣味風格。不管是紫抑或白色上身，都能搭配膝上窄版黑色運動短褲，輕鬆形塑出街頭潮流感。

而因為《陳情令》人氣直升的中國男星王一博，則不同於彭于晏的動感風格，在詮釋Nike夏季Sportswear系列服飾和鞋款時，依舊是高冷形象。在男裝的部分，Nike運用了螢光色調搭配灰、白，帶出夏季的氣息，同時加入透氣材質製成，可以混搭原有的時裝。而王一博腳踩的Air Max 2090鞋更是系列重點，除了延續優異的緩震性能外，Nike以Air Max 90的經典元素為設計靈感，塑造醒目外觀，配色受到復古未來主義時期的藝術作品啟發，充滿了未來感。

adidas薰衣草紫T恤1,490元。圖／adidas提供
adidas薰衣草紫T恤1,490元。圖／adidas提供
中國男星王一博詮釋Nike夏季Sportswear系列服飾和鞋款。圖／Nike提供
中國男星王一博詮釋Nike夏季Sportswear系列服飾和鞋款。圖／Nike提供
彭于晏詮釋adidas本季薰衣草紫T恤。圖／adidas提供
彭于晏詮釋adidas本季薰衣草紫T恤。圖／adidas提供
中國男星王一博詮釋Nike夏季Sportswear系列服飾和鞋款。圖／Nike提供
中國男星王一博詮釋Nike夏季Sportswear系列服飾和鞋款。圖／Nike提供
彭于晏詮釋adidas本季極簡Logo T恤。圖／adidas提供
彭于晏詮釋adidas本季極簡Logo T恤。圖／adidas提供
Nike Air Max 2090鞋延續了優異的緩震性能之外，還以Air Max 90的經典元素為設計靈感。
Nike Air Max 2090鞋延續了優異的緩震性能之外，還以Air Max 90的經典元素為設計靈感。
adidas白色極簡Logo T恤1,090元。圖／adidas提供
adidas白色極簡Logo T恤1,090元。圖／adidas提供
彭于晏詮釋adidas本季薰衣草紫T恤。圖／adidas提供
彭于晏詮釋adidas本季薰衣草紫T恤。圖／adidas提供

adidas 王一博 彭于晏 Nike

延伸閱讀

羅志祥神隱23天露面了！網爆「躲星巴克喝飲料」

彭于晏超人氣加持 Berluti帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas形象影片 全新上線

運動賽事全停 愛迪達慘虧 為何Nike還在笑？

差點與Nike擦身而過 喬丹能日進斗金靠媽媽

相關新聞

用故事重新定義頂級泉旅 讓盛宴在說笑間隨時展開

來到蘇澳四季雙泉館，除了享受無邊際海景、湯泉，更別忘了參加「說書海與廟」期間限定導覽專案。車行5分鐘，映入眼簾是此地才有的討海藍，文史老師廖大慶向你招手歡迎，談笑之間，道盡蘇澳秘密故事，旅人與蘇澳小鎮的距離不再看似近而遙遠。這才發現，原來真正的頂級的盛宴，不僅在於極致的享受，更是收穫了一份因為多融入了在地一點，而感到更放鬆、自在的心情。

最新！公主遊輪夏季航程全數取消

新冠肺炎未歇，受到全球飛機航班及航線限縮，世界各地港口關閉以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪暫停全球船隊營運的期限將...

「LINE社群」新功能將推出 可設管理員、最多5千人群聊

為了解決以往用戶抱怨群組被翻群、500人上限太少了的問題，也為了提供台灣用戶更多切合使用需求的溝通方式，LINE預告將繼...

彭于晏、王一博隔空比帥 演繹夏季最潮運動穿搭

彭于晏、王一博的高人氣無庸置疑，而近期各自代言的adidas與Nike也推出了全新夏季系列，並由兩大男神來演繹，呈現截然...

博客來「女子美好購物季」下殺4折起！recolte日本麗克特氣炸鍋特價快入手

溫馨5月除了送媽媽禮物，更要好好善待自己，博客來即日起至5月31日推出「Gentlewoman May女子美好購物季」，...

2020新表／ZENITH新一代經典EL PRIMERO機芯進化登場

EL PRIMERO無疑是ZENITH（真力時）最經典的計時機芯之作，自1969年面世以來便以每小時36,000轉的高振...

九陽推超美型破壁豆漿機 10分鐘即飲 還可自動清洗

因為疫情影響，大家在家料理的時間都變多了，雖然最近緊張的氛圍漸趨平緩，但戴口罩、勤洗手的防疫措施與健康飲食、增強免疫力的...

迷你包、鍊帶短夾 GUCCI獨角獸小尺寸皮件可愛加倍！

炎熱的夏天總會讓人想起沁涼可口的冰淇淋，如果再搭上新鮮亮眼的水果配色，連視覺上都是一種享受。GUCCI日前在台北SOGO...

《夫婦的世界》小三扶正靠完美長髮　戴口罩要保養頭髮

正在熱播的韓劇《夫婦的世界》中，小三呂多景能打敗正宮池善雨的關鍵，除了手段高明外，那一頭迷人的長髮也是勾人的關鍵，髮型師...

彭于晏帥加持 Berluti形象影片全新上線 懷舊迷濛

日前Berluti推出由品牌創意總監Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas...

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

咖啡控快買起來！7－ELEVEN CITY系列現調飲品透過OPEN POINT App的「行動隨時取」服務平台推出各式優...

租約到期！高雄人氣「江豪記臭豆腐」連收2間分店

已經有24年歷史的高雄知名臭豆腐連鎖店「江豪記」，近期於官方粉絲頁宣佈，旗下的「民生店」、「富國店」因租約到期，陸續於5...

熱門新聞

史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

澳洲多地鸚鵡從天而降離奇死亡 怪病傳播與新冠病毒相似

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。