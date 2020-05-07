快訊

套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

博客來「女子美好購物季」下殺4折起！recolte日本麗克特氣炸鍋特價快入手

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
recolte日本麗克特Air Oven氣炸鍋，定價4,990元、博客來5月31日前活動優惠價3,280元。圖／博客來提供
recolte日本麗克特Air Oven氣炸鍋，定價4,990元、博客來5月31日前活動優惠價3,280元。圖／博客來提供

溫馨5月除了送媽媽禮物，更要好好善待自己，博客來即日起至5月31日推出「Gentlewoman May女子美好購物季」，主打美妝保養、美食保健、3C家電、服飾配件、餐廚生活、圖書等數百款夯品下殺4折起，開跑首兩日適逢博客來會員日全館不限金額結帳再9折起，滿額最高再送200元E-Coupon。

博客來自4月15日起推出「寵媽大作戰」迎戰母親節送禮商機，目前最受歡迎的4大送禮類型依序是美食、美妝、家電、餐廚，除了母親節蛋糕、甜點預購火熱拉抬美食館業績之外，適逢閏4月為父母添福壽的豬腳麵線禮盒更是異軍突起，帶動熟食料理類較去年業績成長6倍；美妝保養買氣也較去年同期增長3成，以SK-II 青春露、SHISEIDO資生堂百優精純乳霜、THREE平衡潔膚油等專櫃保養套組最受歡迎。

氣炸鍋是許多媽媽與女性心目中的夢幻逸品，母親節檔期買氣銷售爆增10倍，recolte日本麗克特氣炸鍋奪下廚房家電熱銷冠軍，即日起至5月31日recolte日本麗克特Air Oven氣炸鍋定價4,990元、優惠價3,280元。Beroso倍麗森休TIME一刻環繞3D四段定時熱敷蒸氣眼罩採用3D環繞凹槽設計，也是居家放鬆的好物，定價2,980元、博客來5月10日前優惠價995元。

博客來「Gentlewoman May女子美好購物季」推薦女性最愛的好立善、康寧、YAMAZAKI、麗克特、伊聖詩、MUJI無印良品、慢。生活等7大品牌提供限定優惠，全館熱銷商品4折起，搭配站上女性主題活動，包括PONY EFFECT全館消費滿2,000元折200元、母親節廚物展參展活動品5折起、初色全品牌63折等。

慢。生活藝術塗鴉不規則下襬薄棉上衣，定價790元、博客來5月31日前活動優惠價545元，同享分級會員滿千9折起。圖／博客來提供
慢。生活藝術塗鴉不規則下襬薄棉上衣，定價790元、博客來5月31日前活動優惠價545元，同享分級會員滿千9折起。圖／博客來提供
澳洲YPL全新貓步2.0微膠囊光速塑身褲2020最新升級款，定價1,980元、博客來5月31日前活動優惠價1,680元，同享分級會員滿千9折起。圖／博客來提供
澳洲YPL全新貓步2.0微膠囊光速塑身褲2020最新升級款，定價1,980元、博客來5月31日前活動優惠價1,680元，同享分級會員滿千9折起。圖／博客來提供
SHISEIDO資生堂 百優精純乳霜75ml，定價3,900元、博客來5月31日前活動優惠價2,666元。圖／博客來提供
SHISEIDO資生堂 百優精純乳霜75ml，定價3,900元、博客來5月31日前活動優惠價2,666元。圖／博客來提供
博客來即日起至5月31日推出「Gentlewoman May女子美好購物季」，精選夯品下殺4折起。圖／博客來提供
博客來即日起至5月31日推出「Gentlewoman May女子美好購物季」，精選夯品下殺4折起。圖／博客來提供
瑞士原裝Swiss Diamond XD瑞仕鑽石鍋經典回饋6件組，定價19,800元、博客來5月31日前活動優惠價9,800元。圖／博客來提供
瑞士原裝Swiss Diamond XD瑞仕鑽石鍋經典回饋6件組，定價19,800元、博客來5月31日前活動優惠價9,800元。圖／博客來提供
Snapware康寧密扣琥珀色耐熱玻璃保鮮盒超值4件組D02，定價1,270元、博客來5月31日前活動優惠價499元。圖／博客來提供
Snapware康寧密扣琥珀色耐熱玻璃保鮮盒超值4件組D02，定價1,270元、博客來5月31日前活動優惠價499元。圖／博客來提供
Beroso倍麗森休TIME一刻環繞3D四段定時熱敷蒸氣眼罩，定價2,980元、博客來5月10日前優惠價995元。圖／博客來提供
Beroso倍麗森休TIME一刻環繞3D四段定時熱敷蒸氣眼罩，定價2,980元、博客來5月10日前優惠價995元。圖／博客來提供
CODYSON超音波清洗機D-3000，定價2,790元、博客來5月31日前活動優惠價1,380元。圖／博客來提供
CODYSON超音波清洗機D-3000，定價2,790元、博客來5月31日前活動優惠價1,380元。圖／博客來提供

博客來 母親節 氣炸鍋

延伸閱讀

羽球／防疫母親節 戴資穎陪奶奶過節

糖友媽媽別怕 醫授抗疫兼歡渡母親節四招

高雄庇護工場推出優質媽咪禮盒 母親節行孝又行善

母親節宅商機 萬事達卡外送美食、網購禮物五折起

相關新聞

用故事重新定義頂級泉旅 讓盛宴在說笑間隨時展開

來到蘇澳四季雙泉館，除了享受無邊際海景、湯泉，更別忘了參加「說書海與廟」期間限定導覽專案。車行5分鐘，映入眼簾是此地才有的討海藍，文史老師廖大慶向你招手歡迎，談笑之間，道盡蘇澳秘密故事，旅人與蘇澳小鎮的距離不再看似近而遙遠。這才發現，原來真正的頂級的盛宴，不僅在於極致的享受，更是收穫了一份因為多融入了在地一點，而感到更放鬆、自在的心情。

最新！公主遊輪夏季航程全數取消

新冠肺炎未歇，受到全球飛機航班及航線限縮，世界各地港口關閉以及其他相關因素所造成的影響，公主遊輪暫停全球船隊營運的期限將...

「LINE社群」新功能將推出 可設管理員、最多5千人群聊

為了解決以往用戶抱怨群組被翻群、500人上限太少了的問題，也為了提供台灣用戶更多切合使用需求的溝通方式，LINE預告將繼...

彭于晏、王一博隔空比帥 演繹夏季最潮運動穿搭

彭于晏、王一博的高人氣無庸置疑，而近期各自代言的adidas與Nike也推出了全新夏季系列，並由兩大男神來演繹，呈現截然...

博客來「女子美好購物季」下殺4折起！recolte日本麗克特氣炸鍋特價快入手

溫馨5月除了送媽媽禮物，更要好好善待自己，博客來即日起至5月31日推出「Gentlewoman May女子美好購物季」，...

2020新表／ZENITH新一代經典EL PRIMERO機芯進化登場

EL PRIMERO無疑是ZENITH（真力時）最經典的計時機芯之作，自1969年面世以來便以每小時36,000轉的高振...

九陽推超美型破壁豆漿機 10分鐘即飲 還可自動清洗

因為疫情影響，大家在家料理的時間都變多了，雖然最近緊張的氛圍漸趨平緩，但戴口罩、勤洗手的防疫措施與健康飲食、增強免疫力的...

迷你包、鍊帶短夾 GUCCI獨角獸小尺寸皮件可愛加倍！

炎熱的夏天總會讓人想起沁涼可口的冰淇淋，如果再搭上新鮮亮眼的水果配色，連視覺上都是一種享受。GUCCI日前在台北SOGO...

《夫婦的世界》小三扶正靠完美長髮　戴口罩要保養頭髮

正在熱播的韓劇《夫婦的世界》中，小三呂多景能打敗正宮池善雨的關鍵，除了手段高明外，那一頭迷人的長髮也是勾人的關鍵，髮型師...

彭于晏帥加持 Berluti形象影片全新上線 懷舊迷濛

日前Berluti推出由品牌創意總監Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas...

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

咖啡控快買起來！7－ELEVEN CITY系列現調飲品透過OPEN POINT App的「行動隨時取」服務平台推出各式優...

租約到期！高雄人氣「江豪記臭豆腐」連收2間分店

已經有24年歷史的高雄知名臭豆腐連鎖店「江豪記」，近期於官方粉絲頁宣佈，旗下的「民生店」、「富國店」因租約到期，陸續於5...

熱門新聞

史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

澳洲多地鸚鵡從天而降離奇死亡 怪病傳播與新冠病毒相似

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。