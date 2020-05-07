博客來「女子美好購物季」下殺4折起！recolte日本麗克特氣炸鍋特價快入手

溫馨5月除了送媽媽禮物，更要好好善待自己，博客來即日起至5月31日推出「Gentlewoman May女子美好購物季」，主打美妝保養、美食保健、3C家電、服飾配件、餐廚生活、圖書等數百款夯品下殺4折起，開跑首兩日適逢博客來會員日全館不限金額結帳再9折起，滿額最高再送200元E-Coupon。

博客來自4月15日起推出「寵媽大作戰」迎戰母親節送禮商機，目前最受歡迎的4大送禮類型依序是美食、美妝、家電、餐廚，除了母親節蛋糕、甜點預購火熱拉抬美食館業績之外，適逢閏4月為父母添福壽的豬腳麵線禮盒更是異軍突起，帶動熟食料理類較去年業績成長6倍；美妝保養買氣也較去年同期增長3成，以SK-II 青春露、SHISEIDO資生堂百優精純乳霜、THREE平衡潔膚油等專櫃保養套組最受歡迎。

氣炸鍋是許多媽媽與女性心目中的夢幻逸品，母親節檔期買氣銷售爆增10倍，recolte日本麗克特氣炸鍋奪下廚房家電熱銷冠軍，即日起至5月31日recolte日本麗克特Air Oven氣炸鍋定價4,990元、優惠價3,280元。Beroso倍麗森休TIME一刻環繞3D四段定時熱敷蒸氣眼罩採用3D環繞凹槽設計，也是居家放鬆的好物，定價2,980元、博客來5月10日前優惠價995元。