迷你包、鍊帶短夾 GUCCI獨角獸小尺寸皮件可愛加倍！

炎熱的夏天總會讓人想起沁涼可口的冰淇淋，如果再搭上新鮮亮眼的水果配色，連視覺上都是一種享受。GUCCI日前在台北SOGO百貨復興館開設全新的專門店，其中推出全台首賣的GG Marmont獨角獸系列包款，就是用宛如冰淇淋蛋糕的豐富粉嫩配色打造，隨便怎麼搭配都可以點綴出甜美可愛的造型風格。

這次GG Marmont獨角獸系列選用了粉彩藍、粉紅、鵝黃和檸檬綠4種配色組合在一起，除了之前曝光過一般容量的相機包、肩背包之外，其實這次也延續了GG Marmont系列以往有的各種款式，同樣有很多可愛的迷你皮件，像是縮小尺寸的超迷你肩背包，大小約莫和一個長夾類似，放手機、化妝品、卡夾都沒問題。

另外還有附有可拆式鍊帶的短夾，以及圓形的零錢包。這系列不只外觀粉成一片，內裡配色和標籤也都是超粉嫩的色彩，最適合在夏天搭配純白的洋裝或是T恤了！ 陳庭妮示範SOGO復興館開幕首賣GG Marmont獨角獸肩背包，69,700元。圖／GUCCI提供 SOGO復興館開幕首賣GG Marmont獨角獸相機包，43,500元。圖／GUCCI提供

SOGO復興館開幕首賣GG Marmont獨角獸肩背包，69,700元。圖／GUCCI提供

GG Marmont獨角獸迷你錢包，21,600元。圖／GUCCI提供

GG Marmont獨角獸零錢包，16,000元。圖／GUCCI提供