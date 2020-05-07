九陽推超美型破壁豆漿機 10分鐘即飲 還可自動清洗

因為疫情影響，大家在家料理的時間都變多了，雖然最近緊張的氛圍漸趨平緩，但戴口罩、勤洗手的防疫措施與健康飲食、增強免疫力的好習慣仍得繼續維持，也讓各種省時省力的健康廚房家電跟著熱賣。

以豆漿機知名的九陽，相信一台便利的廚房家電會增加使用者的料理意願，因此於近期推出3款新品，包括免清洗多功能破壁豆漿機推出個人版K SOLO、攪打完可直接烹煮的高速破壁冷熱調理機，以及擁有預約定時功能的北山電燉鍋，解決不同族群的飲食需求。

為了解決以往部分消費者覺得豆漿機容量太大、製漿時間長、煮完不易清洗的困擾，九陽今年推出主打個人、小家庭使用的K SOLO豆漿機，外型精巧美型，但從磨豆、製漿、出漿到清洗，一鍵按下自動完成，還有熱烘除菌功能可使用。除了能磨製豆漿、五穀飲，甚至連新鮮果汁、燕麥飲、即飲溫水都可靠它完成，僅需10分鐘左右的時間，就可輕鬆喝到一杯現煮健康飲品。

而今年推出的高速破壁冷熱調理機也同樣主打小家庭需求，採用高速破壁技術，保留食材全營養，搭配獨特的加熱底盤設計，一機到底免開火、免換鍋，熬煮粥品、高湯、米糊等冷熱食材調理皆能一機到位。內建多種智慧模式，還新增預約加熱、調溫等貼心功能，30分鐘以內就能輕鬆把新鮮食材變成香濃湯品。

而全新白色系外觀的北山系列，也針對有食補需求、愛煲湯的民眾推出電燉鍋新品，不鏽鋼底盤搭配3.5公升分離式陶瓷內鍋，免顧爐火，一鍵自動將整鍋好料燉煮得軟嫩入味，內建燉肉、燉湯、燉粥3種模式，內鍋還可直接拿起來端上桌。