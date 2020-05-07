《夫婦的世界》小三扶正靠完美長髮　戴口罩要保養頭髮

正在熱播的韓劇《夫婦的世界》中，小三呂多景能打敗正宮池善雨的關鍵，除了手段高明外，那一頭迷人的長髮也是勾人的關鍵，髮型師也提到，近期因為大家都戴口罩「遮住臉」，反而讓頭髮成為展現魅力的重要關鍵。該怎麼樣保養頭髮呢？髮型師提到，從清潔頭皮、洗髮到護髮都要重視，許多髮品也推出護髮產品，要讓女人戴口罩，一樣靠頭髮吸引眼球。

LUX提出「髮の補給洗髮新概念」，現在大家都會想要用喝、擦的保養品，來保養肌膚，但頭髮也需要補給養分，因頭髮多數是蛋白質組成，因為洗髮、梳整都會讓蛋白質流失，LUX推出全新給頭髮喝的「機能飲」，針對細軟髮可使用角蛋白胺基酸洗髮精與護髮乳，洗完頭髮蓬鬆滑順，另一款膠原蛋白胺基酸洗髮精與護髮乳，適合受損髮使用，讓頭髮能夠補水，也都能搭配營養胺基酸深層修護髮膜，以胺基酸為頭髮補充營養。

韓系髮品呂Ryo就強打「滋養韌髮系列」，想要有迷人頭髮，要先從清潔開始，一周使用1次呂Ryo滋養韌髮深層清潔液，可以為頭皮去角質，避免發出異味與頭皮問題，搭配滋養韌髮洗髮精，強韌髮根，接著搭配滋養韌髮蔘層髮膜，內含有山茶花油、人蔘萃取物，能夠滋潤乾燥頭髮，這樣一撥頭髮，就能散發出淡淡香氣，還能自帶女神光。