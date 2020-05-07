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《夫婦的世界》小三扶正靠完美長髮　戴口罩要保養頭髮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
LUX髮の補給機能飲全系列，包括膠原蛋白胺基酸洗髮精／護髮乳、角蛋白胺基酸洗髮精／護髮乳、營養胺基酸深層修護髮膜／309～359元。圖／LUX提供
LUX髮の補給機能飲全系列，包括膠原蛋白胺基酸洗髮精／護髮乳、角蛋白胺基酸洗髮精／護髮乳、營養胺基酸深層修護髮膜／309～359元。圖／LUX提供

正在熱播的韓劇《夫婦的世界》中，小三呂多景能打敗正宮池善雨的關鍵，除了手段高明外，那一頭迷人的長髮也是勾人的關鍵，髮型師也提到，近期因為大家都戴口罩「遮住臉」，反而讓頭髮成為展現魅力的重要關鍵。該怎麼樣保養頭髮呢？髮型師提到，從清潔頭皮、洗髮到護髮都要重視，許多髮品也推出護髮產品，要讓女人戴口罩，一樣靠頭髮吸引眼球。

LUX提出「髮の補給洗髮新概念」，現在大家都會想要用喝、擦的保養品，來保養肌膚，但頭髮也需要補給養分，因頭髮多數是蛋白質組成，因為洗髮、梳整都會讓蛋白質流失，LUX推出全新給頭髮喝的「機能飲」，針對細軟髮可使用角蛋白胺基酸洗髮精與護髮乳，洗完頭髮蓬鬆滑順，另一款膠原蛋白胺基酸洗髮精與護髮乳，適合受損髮使用，讓頭髮能夠補水，也都能搭配營養胺基酸深層修護髮膜，以胺基酸為頭髮補充營養。

韓系髮品呂Ryo就強打「滋養韌髮系列」，想要有迷人頭髮，要先從清潔開始，一周使用1次呂Ryo滋養韌髮深層清潔液，可以為頭皮去角質，避免發出異味與頭皮問題，搭配滋養韌髮洗髮精，強韌髮根，接著搭配滋養韌髮蔘層髮膜，內含有山茶花油、人蔘萃取物，能夠滋潤乾燥頭髮，這樣一撥頭髮，就能散發出淡淡香氣，還能自帶女神光。

長髮的女性，最擔心頭髮變成稻草，因此狂抹油，反而會讓髮質受損，同樣是韓系髮品的魅尚萱，認為如果髮質已經受損，那得要先修護，先使用損傷修護髮膜，添加摩洛哥堅果油、蜂王漿，滋潤受損髮質，恢復光澤感，再吹頭髮前，抹上完美造型護髮精油，添加山茶花等7種精油，可以讓頭髮在吹整時，維持蓬鬆造型，也才能有女神感。

LUX髮の補給機能飲全系列，包括膠原蛋白胺基酸洗髮精／護髮乳、角蛋白胺基酸洗髮精／護髮乳、營養胺基酸深層修護髮膜／309～359元。圖／LUX提供
LUX髮の補給機能飲全系列，包括膠原蛋白胺基酸洗髮精／護髮乳、角蛋白胺基酸洗髮精／護髮乳、營養胺基酸深層修護髮膜／309～359元。圖／LUX提供
魅尚萱損傷修護髮膜／70ml／289元。圖／魅尚萱提供
魅尚萱損傷修護髮膜／70ml／289元。圖／魅尚萱提供
呂Ryo滋養韌髮系列，幫助打造女神髮。圖／呂Ryo提供
呂Ryo滋養韌髮系列，幫助打造女神髮。圖／呂Ryo提供
魅尚萱損傷修護髮膜／150ml／500元。圖／魅尚萱提供
魅尚萱損傷修護髮膜／150ml／500元。圖／魅尚萱提供
《夫婦的世界》中，小三呂多景一頭長髮超勾人。圖／愛奇藝提供
《夫婦的世界》中，小三呂多景一頭長髮超勾人。圖／愛奇藝提供
長期戴口罩，給人的第一印象反而是頭髮。圖／摘自Pelexs
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洗髮 口罩 髮型

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