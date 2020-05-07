彭于晏帥加持 Berluti形象影片全新上線 懷舊迷濛

日前Berluti推出由品牌創意總監Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas，為完整傳達設計精神與主軸，Berluti特別邀請到品牌大使彭于晏拍攝了廣告視覺與形象影片，帥氣加持。

梳起油頭、一身黑色外套手持SIGNATURE Canvas旅行包的彭于晏，在形象影片中取景巴黎，鮮明立體的五官，搭配上黑色皮外套與旅行包款，帥氣度大幅破表。而同系列照片最早曾在一月初的彭于晏官方instagram帳號中貼文，昨日影片公布後真相大白，網友更紛紛瘋狂留言「啥時候娶我」、「老公愛你」，一展彭帥超火魅力。