彭于晏帥加持 Berluti形象影片全新上線 懷舊迷濛
日前Berluti推出由品牌創意總監Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas，為完整傳達設計精神與主軸，Berluti特別邀請到品牌大使彭于晏拍攝了廣告視覺與形象影片，帥氣加持。
梳起油頭、一身黑色外套手持SIGNATURE Canvas旅行包的彭于晏，在形象影片中取景巴黎，鮮明立體的五官，搭配上黑色皮外套與旅行包款，帥氣度大幅破表。而同系列照片最早曾在一月初的彭于晏官方instagram帳號中貼文，昨日影片公布後真相大白，網友更紛紛瘋狂留言「啥時候娶我」、「老公愛你」，一展彭帥超火魅力。
事實上Berluti創意總監Kris Van Assche在2018年加入品牌後便嘗試創造出一系列源於Berluti經典元素的新式印花帆布，最終他使用了Alessandro Berluti 打造的第一雙古老鞋楦上的品牌識別，與Olga Berluti引入的Scritto書法藝術，創造出全新的SIGNATURE Canvas系列。這些圖案被運用在休閒鞋、後背包、皮夾、手提旅行包款，整體散發自由穿梭在時光之間的懷舊古典情調，更成為Berluti經典形象中的常規系列。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言