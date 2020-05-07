快訊

直播／指揮中心14:00記者會後 傳蘇貞昌、陳時中要為紓困道歉

LG印度化工廠有毒氣體外洩！ 至少6死1000人送醫

彭于晏帥加持 Berluti形象影片全新上線 懷舊迷濛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
彭于晏為Berluti拍攝了最新帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas的形象視覺，在懷舊與當代之間，自由穿梭。圖 / Berltuti提供。
彭于晏為Berluti拍攝了最新帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas的形象視覺，在懷舊與當代之間，自由穿梭。圖 / Berltuti提供。

日前Berluti推出由品牌創意總監Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas，為完整傳達設計精神與主軸，Berluti特別邀請到品牌大使彭于晏拍攝了廣告視覺與形象影片，帥氣加持。

梳起油頭、一身黑色外套手持SIGNATURE Canvas旅行包的彭于晏，在形象影片中取景巴黎，鮮明立體的五官，搭配上黑色皮外套與旅行包款，帥氣度大幅破表。而同系列照片最早曾在一月初的彭于晏官方instagram帳號中貼文，昨日影片公布後真相大白，網友更紛紛瘋狂留言「啥時候娶我」、「老公愛你」，一展彭帥超火魅力。

事實上Berluti創意總監Kris Van Assche在2018年加入品牌後便嘗試創造出一系列源於Berluti經典元素的新式印花帆布，最終他使用了Alessandro Berluti 打造的第一雙古老鞋楦上的品牌識別，與Olga Berluti引入的Scritto書法藝術，創造出全新的SIGNATURE Canvas系列。這些圖案被運用在休閒鞋、後背包、皮夾、手提旅行包款，整體散發自由穿梭在時光之間的懷舊古典情調，更成為Berluti經典形象中的常規系列。

Berluti，Stellar SIGNATURE Canvas 休閒鞋，31,500元。圖 / Berluti提供。
Berluti，Stellar SIGNATURE Canvas 休閒鞋，31,500元。圖 / Berluti提供。
旅館房間內佈滿閃爍的電視與旅行包款，像開啟了一條秘密通道，引人啟程。圖 / Berluti提供。
旅館房間內佈滿閃爍的電視與旅行包款，像開啟了一條秘密通道，引人啟程。圖 / Berluti提供。
由石板色和鉛灰色描繪而成的Berluti SIGNATURE Canvas圖紋徽章，凝縮了巴黎的懷舊雅緻。圖 / Berluti提供。
由石板色和鉛灰色描繪而成的Berluti SIGNATURE Canvas圖紋徽章，凝縮了巴黎的懷舊雅緻。圖 / Berluti提供。

品牌

延伸閱讀

銷量直直落的Renault Megane 下一步該何去何從？

彭于晏自爆變肥 亂髮蓄鬍頹廢樣曝光

「一拳超人」真人版　網友開「肌肉型男名單」彭于晏入列

超暖！大陸男護士困醫院許願 彭于晏親自實現願望

相關新聞

博客來「女子美好購物季」下殺4折起！recolte日本麗克特氣炸鍋特價快入手

溫馨5月除了送媽媽禮物，更要好好善待自己，博客來即日起至5月31日推出「Gentlewoman May女子美好購物季」，...

2020新表／ZENITH新一代經典EL PRIMERO機芯進化登場

EL PRIMERO無疑是ZENITH（真力時）最經典的計時機芯之作，自1969年面世以來便以每小時36,000轉的高振...

九陽推超美型破壁豆漿機 10分鐘即飲 還可自動清洗

因為疫情影響，大家在家料理的時間都變多了，雖然最近緊張的氛圍漸趨平緩，但戴口罩、勤洗手的防疫措施與健康飲食、增強免疫力的...

迷你包、鍊帶短夾 GUCCI獨角獸小尺寸皮件可愛加倍！

炎熱的夏天總會讓人想起沁涼可口的冰淇淋，如果再搭上新鮮亮眼的水果配色，連視覺上都是一種享受。GUCCI日前在台北SOGO...

《夫婦的世界》小三扶正靠完美長髮　戴口罩要保養頭髮

正在熱播的韓劇《夫婦的世界》中，小三呂多景能打敗正宮池善雨的關鍵，除了手段高明外，那一頭迷人的長髮也是勾人的關鍵，髮型師...

彭于晏帥加持 Berluti形象影片全新上線 懷舊迷濛

日前Berluti推出由品牌創意總監Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas...

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

咖啡控快買起來！7－ELEVEN CITY系列現調飲品透過OPEN POINT App的「行動隨時取」服務平台推出各式優...

租約到期！高雄人氣「江豪記臭豆腐」連收2間分店

已經有24年歷史的高雄知名臭豆腐連鎖店「江豪記」，近期於官方粉絲頁宣佈，旗下的「民生店」、「富國店」因租約到期，陸續於5...

紀念520就職 中華郵政發行紀念鑄錠

520將屆，中華郵政公司表示，為了配合「第15任總統副總統就職紀念郵票」發行，將從5月20日起，正式發售「第15任總統副...

動森島民換新裝 VALENTINO、MARC JACOBS官方授權 免費下載

任天堂（Nintendo）推出的SWITCH遊戲「集合啦！動物森友會」（簡稱動森）熱潮持續延燒，許多玩家玩到變成專家，在遊戲的世界裡發揮各種創造力，尤其是在設計角色造型這塊，畫衣服、配鞋子等，樂此不疲。最近更是有時尚品牌與玩家合作，推出一系列服飾讓大家免費下載，現實生活裡沒辦法穿到的衣服，就在遊戲裡好好大換裝吧！

潮媽拎新包款 走在流行最前端

母親節幫媽媽挑禮物，依照喜好和實用面來選擇之餘，如果能送上最新款的設計，也許也是展現心意的一種方式，讓媽媽引領潮流、走在流行最前端！

珍妮佛羅倫斯優雅MK包款 類似款限量鍊帶包逼近7萬！

MICHAEL KORS旗下的高端時裝Collection系列，推出許多適合都會女性的包款，是艾瑪克隆尼、安潔莉娜裘莉都...

熱門新聞

史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

澳洲多地鸚鵡從天而降離奇死亡 怪病傳播與新冠病毒相似

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。