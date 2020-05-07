7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

咖啡控快買起來！7－ELEVEN CITY系列現調飲品透過OPEN POINT App的「行動隨時取」服務平台推出各式優惠活動，將每月7日定為會員日推出大杯美式咖啡買7送7、每月11日大杯美式咖啡買11送11，曾創下單日吸引近50萬人次參與。今天（5月7日）起連續3天OPEN POINT App限定推出「CITY CAFE大杯美式咖啡（冷／熱）買7送7」活動，每位會員限購2組、限量共10萬組售完為止，還能轉贈送給親友，最高可獲得15,000點，新用戶首次購買再加贈一杯中杯熱美式咖啡。

近來飲料界吹起一股高顏值風潮，漸層系、奶蓋、水果等紛紛加入飲品，不僅讓飲品甜點化，繽紛的外觀更吸引網美爭相拍照打卡。7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款隱藏版的絕美漸層系冰飲，包括媲美近期超夯抹茶山的新品「冰抹茶歐蕾」、重磅回歸的「冰抹茶咖啡奶霜」、季節限定的「冰草莓咖啡奶霜」與「冰草莓果粒歐蕾」，每杯售價110元，限定北中南共11家門市販售。

7－ELEVEN表示，漸層系飲品講究手作工序，因此選擇在「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館開賣，像是新品「冰抹茶歐蕾」及「冰抹茶咖啡奶霜」，由受過專業訓練的店員將日本進口的八女抹茶粉與鮮奶調和後，倒入透明冰杯中，再加入使用進口咖啡設備製作的細緻冰奶霜，依消費者點選的品項加入Expresso，最後撒上八女抹茶粉，透明杯身由上而下依序呈現白色奶霜、咖啡、抹茶等3種漸層色系，好喝又好拍。