快訊

中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款絕美漸層系冰飲。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款絕美漸層系冰飲。圖／7－ELEVEN提供

咖啡控快買起來！7－ELEVEN CITY系列現調飲品透過OPEN POINT App的「行動隨時取」服務平台推出各式優惠活動，將每月7日定為會員日推出大杯美式咖啡買7送7、每月11日大杯美式咖啡買11送11，曾創下單日吸引近50萬人次參與。今天（5月7日）起連續3天OPEN POINT App限定推出「CITY CAFE大杯美式咖啡（冷／熱）買7送7」活動，每位會員限購2組、限量共10萬組售完為止，還能轉贈送給親友，最高可獲得15,000點，新用戶首次購買再加贈一杯中杯熱美式咖啡。

近來飲料界吹起一股高顏值風潮，漸層系、奶蓋、水果等紛紛加入飲品，不僅讓飲品甜點化，繽紛的外觀更吸引網美爭相拍照打卡。7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款隱藏版的絕美漸層系冰飲，包括媲美近期超夯抹茶山的新品「冰抹茶歐蕾」、重磅回歸的「冰抹茶咖啡奶霜」、季節限定的「冰草莓咖啡奶霜」與「冰草莓果粒歐蕾」，每杯售價110元，限定北中南共11家門市販售。

7－ELEVEN表示，漸層系飲品講究手作工序，因此選擇在「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館開賣，像是新品「冰抹茶歐蕾」及「冰抹茶咖啡奶霜」，由受過專業訓練的店員將日本進口的八女抹茶粉與鮮奶調和後，倒入透明冰杯中，再加入使用進口咖啡設備製作的細緻冰奶霜，依消費者點選的品項加入Expresso，最後撒上八女抹茶粉，透明杯身由上而下依序呈現白色奶霜、咖啡、抹茶等3種漸層色系，好喝又好拍。

另一款季節限定的「冰草莓咖啡奶霜」及「冰草莓果粒歐蕾」於今年2月底上市，創下單一門市單日熱銷近百杯的紀錄，目前持續販售、售完為止。根據7－ELEVEN統計，到「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館購買咖啡的消費者，每4位就有1位是買草莓漸層飲品，以女性為主，銷售力是一般咖啡風味飲的10倍以上，成功創造話題及網路打卡風潮。

7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出媲美近期超夯抹茶山的新品「冰抹茶歐蕾」，售價110元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出媲美近期超夯抹茶山的新品「冰抹茶歐蕾」，售價110元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館季節限定的「冰草莓咖啡奶霜」（圖左）與「冰草莓果粒歐蕾」，售價110元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館季節限定的「冰草莓咖啡奶霜」（圖左）與「冰草莓果粒歐蕾」，售價110元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款絕美漸層系冰飲。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款絕美漸層系冰飲。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出媲美近期超夯抹茶山的新品「冰抹茶歐蕾」，售價110元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出媲美近期超夯抹茶山的新品「冰抹茶歐蕾」，售價110元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款絕美漸層系冰飲。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款絕美漸層系冰飲。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款絕美漸層系冰飲。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出4款絕美漸層系冰飲。圖／7－ELEVEN提供

咖啡館 甜點

延伸閱讀

為台北的夜貓子點一盞燈 —深夜咖啡館主理人

誰拆抹茶山長板椅？山友罵惡劣

抓咖啡果小蠹 新誘捕器減農損

奇觀！古坑咖啡園高掛紅燈籠 誘捕數千隻果小蠹

相關新聞

《夫婦的世界》小三扶正靠完美長髮　戴口罩要保養頭髮

正在熱播的韓劇《夫婦的世界》中，小三呂多景能打敗正宮池善雨的關鍵，除了手段高明外，那一頭迷人的長髮也是勾人的關鍵，髮型師...

彭于晏帥加持 Berluti形象影片全新上線 懷舊迷濛

日前Berluti推出由品牌創意總監Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列SIGNATURE Canvas...

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

咖啡控快買起來！7－ELEVEN CITY系列現調飲品透過OPEN POINT App的「行動隨時取」服務平台推出各式優...

租約到期！高雄人氣「江豪記臭豆腐」連收2間分店

已經有24年歷史的高雄知名臭豆腐連鎖店「江豪記」，近期於官方粉絲頁宣佈，旗下的「民生店」、「富國店」因租約到期，陸續於5...

2020新表／ ZENITH新一代經典EL PRIMERO機芯進化登場

EL PRIMERO無疑是ZENITH（真力時）最經典的計時機芯之作，自1969年面世以來便以每小時36,000轉的高振...

紀念520就職 中華郵政發行紀念鑄錠

520將屆，中華郵政公司表示，為了配合「第15任總統副總統就職紀念郵票」發行，將從5月20日起，正式發售「第15任總統副...

動森島民換新裝 VALENTINO、MARC JACOBS官方授權 免費下載

任天堂（Nintendo）推出的SWITCH遊戲「集合啦！動物森友會」（簡稱動森）熱潮持續延燒，許多玩家玩到變成專家，在遊戲的世界裡發揮各種創造力，尤其是在設計角色造型這塊，畫衣服、配鞋子等，樂此不疲。最近更是有時尚品牌與玩家合作，推出一系列服飾讓大家免費下載，現實生活裡沒辦法穿到的衣服，就在遊戲裡好好大換裝吧！

潮媽拎新包款 走在流行最前端

母親節幫媽媽挑禮物，依照喜好和實用面來選擇之餘，如果能送上最新款的設計，也許也是展現心意的一種方式，讓媽媽引領潮流、走在流行最前端！

珍妮佛羅倫斯優雅MK包款 類似款限量鍊帶包逼近7萬！

MICHAEL KORS旗下的高端時裝Collection系列，推出許多適合都會女性的包款，是艾瑪克隆尼、安潔莉娜裘莉都...

Le Creuset母親節限時折扣 明星鍋款不到半價可買到！

趁5月母親節月買鍋省最多，Le Creuset鑄鐵鍋母親節期間推出優惠活動，多款明星鍋款經典組合，用不到半價即可擁有。另...

買鬆餅送80元飲料！紐約Softbite限時優惠 只有2天

為慶祝母親節，來自紐約的舒芙蕾鬆餅「Softbite」於5月9日、5月10日限時推出「買鬆餅、送飲料」的優惠活動。只要購...

好想要粉紅派盒包裝！YSL亞洲限定「初吻茶奶昔」唇膏限量上市

每當有需要畫唇妝出門的時候，常常會覺得紅唇太霸氣、粉紅唇又太稚氣，這時候選擇從去年就掀起一波潮流延續至今的溫柔「奶茶色」...

熱門新聞

史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

他集齊陳時中業配「零確診套餐」 網一看大驚：地獄食譜

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

台灣設計師爆抄襲爭議！空間設計團隊大量抄襲 遭原作者抗議

澳洲多地鸚鵡從天而降離奇死亡 怪病傳播與新冠病毒相似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。