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租約到期！高雄人氣「江豪記臭豆腐」連收2間分店
已經有24年歷史的高雄知名臭豆腐連鎖店「江豪記」，近期於官方粉絲頁宣佈，旗下的「民生店」、「富國店」因租約到期，陸續於5月25日起開始結束營業，呼籲民眾可至建工總店用餐。
江豪記臭豆腐創業於1996年，至今已有24年歷史。一開始僅是路邊攤，經過多年企業化經營，最高曾擁有7間直營門市，被許多人視為高雄必吃美食之一，也履登大小美食節目。店內的招牌料理，就是脆皮臭豆腐、黃金骰子臭豆腐、清蒸臭豆腐等產品，另外還有肉燥豆腐煲、素食臭豆腐，以及麻辣鴨血與火鍋等餐點，選擇眾多。由於豆腐又香又臭，還讓江豪記多次遭鄰居投訴而搬家，進而打造高規格的除臭系統。
江豪記目前在高雄設有5間分店，而因租約到期因素，民生店將於5月25日結束營業，富國店則將於5月31日停業。其中民生店累積有相當人氣，在google上累積超過1,200則評論，分數獲4.0；富國店也有超過500則評論，各有不同的支持者。隨著兩間店劃下句點，江豪記目前仍有建工、楠梓、鳳山等門市可供用餐。
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