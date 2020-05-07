母親節宅商機 萬事達卡外送美食、網購禮物五折起

根據最新亞洲市場的消費者調查，新冠肺炎疫情正在改變台灣消費者的飲食習慣 ，從三餐老是在外，變成外帶餐點以及點餐外送，逾五成的台灣消費者傾向在家烹飪用餐。

針對即將來臨的母親節，各大五星級飯店及餐廳更紛紛推出套餐外帶優惠甚或是客製化的主廚到府服務，讓今年的母親節「宅」味十足。萬事達卡針對台灣消費者母親節「宅在家」的餐飲以及送禮需求，提供持卡人外送美食，及保健營養與美妝網購超值優惠。

萬事達卡提供持卡人訂購Foodpanda外送美食，享最低五折的餐點訂購優惠；即日起至2020年6月15日止，運動保健食品網站MyProtein （美、加、英、澳地區 ）65折優惠；另外至6月30日止，消費者持萬事達卡於健康產品網站iHerb消費，則可享95折之優惠。

對於在意「面子」問題的媽媽，萬事達卡卡友在Lookfantastic 、Beauty Expert及HQ hair等全球知名美妝保養購物網站享最低78折起優惠。想擁有更多禮物挑選選擇的持卡人，在MyUS網站挑選美國代購商品，並在2021年7月31日前享有萬事達卡卡友專屬最低七折的運費優惠以及兩年免費會員會籍。