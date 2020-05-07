疫情衝擊 飯店外帶便當打價格戰百元有找搶客
武漢肺炎疫情衝擊下，不少飯店也推出外帶便當搶客，近期甚至大打價格戰，星級飯店便當百元有找，讓民眾午餐時間有更多選擇。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓不少民眾對外出聚餐望之卻步，也衝擊飯店業績，讓不少飯店紛紛投入外帶便當市場搶客，近期更不少業者祭出百元便當，甚至百元有找，要讓民眾午餐時間有更多選擇。
慕軒飯店旗下的URBAN331威士忌酒吧推出「URBAN331饗樂餐盒」外帶服務，並從4日起加碼推出新台幣百元有找的3款餐盒，菜色包含「番茄香草肉腸義大利麵」、「白酒櫛瓜蛤蜊義大利麵」與「炭燒醬汁牛五花蓋飯」。
台北寒舍艾美酒店也推出「食藝午饗」百元輕鬆購活動，4款百元起的商業午間餐盒，包含寒舍家鄉雞肉飯、麻油雞越光米飯、奶油鮭魚義大利麵及辣味番茄海鮮筆管麵，要滿足上班族的午餐需求，業者也說，將會定期更換推出4款商業午間餐盒，供上班族選擇。
台北花園大飯店則是主打台灣國民美食料理之一的滷味，旗下「翠庭」中餐廳從即日起至6月30日推出「國民美食-經典滷味」主廚精湛手藝成就出多款地道滷味，外帶限時優惠價每份50元，包括肉質軟嫩的香滷雞腿、吮指回味的秘滷雞翅、齒頰生香的辛滷蘭花干等招牌滷味。
板橋凱撒大飯店也加入賣便當行列，聯合旗下朋派自助餐廳、卡拉拉餐廳及家宴中餐廳齊心推出3種不同型態、共12款中西便當、3款鮮蔬沙拉及2款手工披薩，每份150元起，提供多元選擇一次滿足消費者的味蕾。
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