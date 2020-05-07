紀念520就職 中華郵政發行紀念鑄錠

任天堂（Nintendo）推出的SWITCH遊戲「集合啦！動物森友會」（簡稱動森）熱潮持續延燒，許多玩家玩到變成專家，在遊戲的世界裡發揮各種創造力，尤其是在設計角色造型這塊，畫衣服、配鞋子等，樂此不疲。最近更是有時尚品牌與玩家合作，推出一系列服飾讓大家免費下載，現實生活裡沒辦法穿到的衣服，就在遊戲裡好好大換裝吧！

2020-05-06 23:49