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紀念520就職 中華郵政發行紀念鑄錠
520將屆，中華郵政公司表示，為了配合「第15任總統副總統就職紀念郵票」發行，將從5月20日起，正式發售「第15任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組」，其中黃金、銀鑄錠都各限量1000套；珍藏組則是限量502組。
中華郵政表示，第15任總統副總統就職紀念黃金鑄錠，其材質為含金千分之999.9純金，每枚重量10公克，尺寸22.7×20 (毫米)，限量發行1000套，每套售價1萬9888元。
至於第15任總統副總統就職紀念銀鑄錠，其材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1/2英兩，尺寸34×30 (毫米)，限量發行1000套，每套售價1980元。
中華郵政表示，第15任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠珍藏組，內含第15任總統副總統就職紀念黃金鑄錠及銀鑄錠各一款，限量發行520組，每組售價2萬1868元。
中華郵政表示，有興趣民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」( https://stamp.post.gov.tw )訂購。
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