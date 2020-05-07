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2020新表／ ZENITH新一代經典EL PRIMERO機芯進化登場
EL PRIMERO無疑是ZENITH（真力時）最經典的計時機芯之作，自1969年面世以來便以每小時36,000轉的高振頻與精準度聞名於世，至今已逾半世紀。傳奇機芯將如何迎接新世紀的挑戰？搭載EL PRIMERO 3600機芯的CHRONOMASTER 2腕表是個起點。
去年EL PRIMERO歡慶50週年，表廠體認到這是承先啟後的重要契機，開始針對這枚經典機芯進行優化與現代化。更名為EL PRIMERO 3600的新一代機芯仍保有36,000轉的高振頻，精準度達到十分之一秒的計時功能，以及一個由橫向離合器、導柱輪和安裝有滾珠軸承的中央自動盤所組成的整合式結構。
機芯的細節則是優化的重點：動力儲存提升至60小時、表圈上十分之一秒的顯示器刻度讓十分之一秒的大秒針顯示更易讀取、為精準調校時間而增加了一個擺輪停擺裝置、顛倒表冠調校順序進以貼近多數人的操作習慣、調整齒輪和小齒輪以提升動力傳輸效率、放大導柱輪和居中設計。而經過優化的橫向離合器包括兩個中間輪，其緩衝作用讓計時指針在高速運轉下更為平穩順暢。品牌表示，未來將以此機芯為基石逐漸導入CHRONOMASTER系列的其他款式， 進一步配備多項功能。
事實上，ZENITH的鐵粉可能對這CHRONOMASTER 2不陌生。去年在慶祝EL PRIMERO 50週年時推出的限量50組、一組3枚套表中，就出現搭載EL PRIMERO 3600機芯的CHRONOMASTER 2。與去年套表中的精鋼款不同，今年新作以鈦金屬打造42毫米的表殼、表盤採鏤空設計襯經典三色計時盤，配備藍色或黑色陶瓷表圈，兩色全球各限量250枚。
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