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這裡有Switch現貨！家樂福線上購物12點開賣動森版主機
昨天沒搶到家樂福的「三星電視＋Switch＋健身環大冒險」同捆組合的別太扼腕，5月7日中午12點家樂福線上購物將再度開賣「Switch主機＋遊戲片」組合包，想搶購可別再錯過！
家樂福昨日於官方線上購物悄悄上架三星55吋4K UHD電視搭配Switch主機與健身環大冒險的豪華套組，限量120組，原本以為搭配電視單價較高不會造成瘋搶，預計賣3天，沒想到還是在上線1個小時以內就被掃貨一空，提前下架。
為了滿足消費者熱切想要入手的心情，家樂福線上購物也預告將於5月7日12～15點再度限量開賣近期話題更夯的「《集合啦！動物森友會》Switch主機電續加長版＋指定5片遊戲＋鋼化玻璃膜螢幕貼」，限量220組，除了《集合啦！動物森友會》遊戲片之外，業者也透露，將包含超級瑪利歐等熱門遊戲片，趕快熱身準備拚手速搶標。
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