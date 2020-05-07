這裡有Switch現貨！家樂福線上購物12點開賣動森版主機

昨天沒搶到家樂福的「三星電視＋Switch＋健身環大冒險」同捆組合的別太扼腕，5月7日中午12點家樂福線上購物將再度開賣「Switch主機＋遊戲片」組合包，想搶購可別再錯過！

家樂福昨日於官方線上購物悄悄上架三星55吋4K UHD電視搭配Switch主機與健身環大冒險的豪華套組，限量120組，原本以為搭配電視單價較高不會造成瘋搶，預計賣3天，沒想到還是在上線1個小時以內就被掃貨一空，提前下架。