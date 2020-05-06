潮媽拎新包款 走在流行最前端

母親節幫媽媽挑禮物，依照喜好和實用面來選擇之餘，如果能送上最新款的設計，也許也是展現心意的一種方式，讓媽媽引領潮流、走在流行最前端！

Envelope Clutch手拿包 搶眼實用

去年因為一款熱賣商品「雲朵包」備受熱議的品牌BOTTEGA VENETA，今年推出的眾多款新包包中，有一款Envelope Clutch小羊皮手拿包也是很值得收藏的。除了和雲朵包有類似的柔軟手拿特質之外，特殊的菱形開口配管狀繫繩，不只外觀搶眼又兼顧實用性。花色上有斑馬紋、經典黑色或是今年夏天最流行的冰藍色可選擇。

Tory Burch小羊皮拼貼包 春意盎然

如果談到媽媽那個年代的時尚icon，黛安娜王妃絕對是代表人物之一。Tory Burch今年春夏就以黛安娜王妃為靈感，用當年她所穿搭出的各種色彩、印花造型作為設計主題。其中英式花園中的花卉復古又優雅，而這些圖騰也經常被運用在復古手帕上，這也是設計師Tory Burch偏愛的「傳情小物」。於是她以切割小羊皮拼貼，營造手帕堆疊的立體層次感來打造包包，使用刺繡及皮革雕刻等工藝技術，精細的勾勒花卉圖騰，再襯以工筆畫繪製，洋溢百花綻放的春意盎然。