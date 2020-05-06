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珍妮佛羅倫斯優雅MK包款 類似款限量鍊帶包逼近7萬！

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
珍妮佛勞倫斯詮釋MICHAEL KORS Crawford包款。圖／MICHAEL KORS提供
珍妮佛勞倫斯詮釋MICHAEL KORS Crawford包款。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS旗下的高端時裝Collection系列，推出許多適合都會女性的包款，是艾瑪克隆尼、安潔莉娜裘莉都曾選用的手袋，近期推出全新的限量Courtney系列，全台只有2個，以洗鍊時髦的方形輪廓設計，點綴帥氣鉚釘，是百搭又具有個性的款式。

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）曾以隨性的穿搭配襯一只Collection系列的Crawford皮革斜垮包，包型俐落、線條流暢，採用卵石粒面牛皮為材質，在義大利製作的包款顯得典雅耐用，包款內有隔層及拉鍊夾層，方便收納；而Crawford也配襯了裝飾鍊帶，更凸顯帥氣個性。近期發表的限量Courtney系列，則是在台北微風廣場獨家販售，也是以類似輪廓和尺寸作為設計。

信封包型的Courtney手袋，以黑、白色系的搭配展現幹練的都會形象，包款周邊鑲嵌鉚釘裝飾，除了帥氣之外更有街頭感，也呼應品牌叛逆的龐克風格。包身為牛皮、內襯麂皮，金屬鍊帶增添華麗調性。Courtney的鍊帶拆卸後，亦可做為手拿包使用，主打從日常到晚宴一個包款搞定的明快俐落。

深駝棕色Crawford，售約46,400元。圖／MICHAEL KORS提供
深駝棕色Crawford，售約46,400元。圖／MICHAEL KORS提供
Courtney肩背包，68,800元。圖／MICHAEL KORS提供
Courtney肩背包，68,800元。圖／MICHAEL KORS提供
紫紅色Crawford，售約46,400元。圖／MICHAEL KORS提供
紫紅色Crawford，售約46,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出全台限量2個的Courtney肩背包，68,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS推出全台限量2個的Courtney肩背包，68,800元。圖／MICHAEL KORS提供
珍妮佛勞倫斯詮釋MICHAEL KORS Collection系列的Crawford包款，近期推出輪廓相似的限量款。圖／MICHAEL KORS提供
珍妮佛勞倫斯詮釋MICHAEL KORS Collection系列的Crawford包款，近期推出輪廓相似的限量款。圖／MICHAEL KORS提供

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