珍妮佛羅倫斯優雅MK包款 類似款限量鍊帶包逼近7萬！

MICHAEL KORS旗下的高端時裝Collection系列，推出許多適合都會女性的包款，是艾瑪克隆尼、安潔莉娜裘莉都曾選用的手袋，近期推出全新的限量Courtney系列，全台只有2個，以洗鍊時髦的方形輪廓設計，點綴帥氣鉚釘，是百搭又具有個性的款式。

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）曾以隨性的穿搭配襯一只Collection系列的Crawford皮革斜垮包，包型俐落、線條流暢，採用卵石粒面牛皮為材質，在義大利製作的包款顯得典雅耐用，包款內有隔層及拉鍊夾層，方便收納；而Crawford也配襯了裝飾鍊帶，更凸顯帥氣個性。近期發表的限量Courtney系列，則是在台北微風廣場獨家販售，也是以類似輪廓和尺寸作為設計。