趁5月母親節月買鍋省最多，Le Creuset鑄鐵鍋母親節期間推出優惠活動，多款明星鍋款經典組合，用不到半價即可擁有。另外，全新限量僅80套的美型鍋「櫻之雪鑄鐵鍋」台灣搶先開賣。

Le Creuset鑄鐵鍋以優秀的導熱及蓄熱能力著稱，主打烹調時能保留食物的營養價值及鎖住食物天然美味。Le Creuset即日起至5/27在百貨專櫃、中山門市推出「在家健康安心煮」48折起優惠，甚至可透過電話向專櫃下單、到貨付款，購買相當方便。

Le Creuset推薦TOP 3明星鍋款組合包括，典藏圓鐵鍋22＋圓盤組23-5入(彩虹)，原價18,480元，49折特價8,980元。經典圓鐵鍋是Le Creuset使用者新入手的第一鍋款首選，內部淺色琺瑯適合燉煮各種料理，22公分的尺寸適合準備3至4人份料理，符合小家庭需求。

典藏媽咪鍋26＋花型盤19x2＋花型隔熱墊原價18,540元，48折特價8,880元。媽咪鍋內鍋為黑琺瑯，適合煎炒或爆炒料理，利用鑊氣將食物的精華與香氣保留下來。

萬用窈窕鍋20＋韓式飯碗＋韓式湯碗原價12,860元，54折特價6,980元。萬用窈窕鍋深度的鍋身設計外型雖小巧，但鍋內深度仍確保足夠容量。瓷器內鍋蓋靈感源於日本土鍋，氣密及防溢效果佳，煮出粒粒分明米飯。