買鬆餅送80元飲料！紐約Softbite限時優惠　只有2天

為慶祝母親節，來自紐約的舒芙蕾鬆餅「Softbite」於5月9日、5月10日限時推出「買鬆餅、送飲料」的優惠活動。只要購買任一口味的舒芙蕾鬆餅，就可獲得美國功夫茶指定飲品。另外還可享舒芙蕾單點8折的折扣優惠。

「Softbite」在2019年由頂呱呱引進來台，首店位於遠百信義A13。店內供應6款舒芙蕾鬆餅，有著蓬鬆軟綿的口感，還有多種特色口味。除了美國招牌的波霸熔岩、焦糖布蕾、提拉米蘇、粉紅雲朵、抹綠山丘等口味外，還有一款台灣限定的「炸雞辣甜心」，每份價格均為190元。

本次限時推出的活動中，民眾只要購買任一口味的舒芙蕾鬆餅，就可獲得一杯大杯指定飲品，共有玫瑰果奶茶、玫瑰果檸檬茶、水蜜桃紅茶、水蜜桃烏龍茶等4種口味可供選擇，原價每杯80元。另外活動期間，憑當日購買任一口味鬆餅的發票，並且參與打卡活動，就可獲得「舒芙蕾單點8折」的優惠戳章，可供下次使用。