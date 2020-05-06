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買鬆餅送80元飲料！紐約Softbite限時優惠 只有2天
為慶祝母親節，來自紐約的舒芙蕾鬆餅「Softbite」於5月9日、5月10日限時推出「買鬆餅、送飲料」的優惠活動。只要購買任一口味的舒芙蕾鬆餅，就可獲得美國功夫茶指定飲品。另外還可享舒芙蕾單點8折的折扣優惠。
「Softbite」在2019年由頂呱呱引進來台，首店位於遠百信義A13。店內供應6款舒芙蕾鬆餅，有著蓬鬆軟綿的口感，還有多種特色口味。除了美國招牌的波霸熔岩、焦糖布蕾、提拉米蘇、粉紅雲朵、抹綠山丘等口味外，還有一款台灣限定的「炸雞辣甜心」，每份價格均為190元。
本次限時推出的活動中，民眾只要購買任一口味的舒芙蕾鬆餅，就可獲得一杯大杯指定飲品，共有玫瑰果奶茶、玫瑰果檸檬茶、水蜜桃紅茶、水蜜桃烏龍茶等4種口味可供選擇，原價每杯80元。另外活動期間，憑當日購買任一口味鬆餅的發票，並且參與打卡活動，就可獲得「舒芙蕾單點8折」的優惠戳章，可供下次使用。
Softbite自5月9日起還推出新品「春季霜淇淋」，以Oreo巧克力粉、草莓乾、草莓醬、愛玉、水蜜桃醬等配料，設計「OREO巧克力霜淇淋、莓好派對霜淇淋、水蜜桃愛玉霜淇淋」等3款新品，每杯售價59元。另外店內也長期提供美國功夫茶的加購優惠，包括功夫珍珠奶茶、陽光鳳梨茶、卡布奇諾等12款飲品可供選擇，加購價49～69元。
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