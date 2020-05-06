好想要粉紅派盒包裝！YSL「初吻茶奶昔」唇膏限量上市

每當有需要畫唇妝出門的時候，常常會覺得紅唇太霸氣、粉紅唇又太稚氣，這時候選擇從去年就掀起一波潮流延續至今的溫柔「奶茶色」絕對沒錯！百搭的柔美色調，配什麼樣的服裝造型都好看。

YSL即將在5月20日推出專為亞洲特調的限量「初吻茶奶昔」系列唇彩，不但網羅帶粉色的#147蜂蜜茶奶昔、偏橘色調的#435鮮萃橙果茶奶昔、藕色#140太妃糖茶奶昔等等共10色齊全的奶茶色調來滿足不只有白皙膚色女孩適用的產品外，更依照不同質地、妝效喜好提供多種選擇，像是水潤感「情挑誘光水唇膏」、帶點霧面質地的「奢華緞面唇膏」和透亮光澤感「奢華奢華緞面漆光唇釉」。