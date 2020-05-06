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Yahoo奇摩超級商城11周年慶開跑！11大品牌天天1.1折起　消費再抽iPhone 11

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
雅詩蘭黛特潤緊緻修護獨家組，原價3,900元，Yahoo奇摩超級商城漢神百貨5月6、7日限量9折特價3,510元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
雅詩蘭黛特潤緊緻修護獨家組，原價3,900元，Yahoo奇摩超級商城漢神百貨5月6、7日限量9折特價3,510元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

持續引進重量級店家的Yahoo奇摩超級商城，整合線上線下資源打造名店聚落，吸引GAP、Levi‘s、施華洛世奇、聯合利華、白蘭氏、屈臣氏、康是美、杏一、維康、愛買、特力屋、宜得利等旗艦店家進駐，帶動平台平均客單價年成長近2倍。即日起至5月20日Yahoo奇摩超級商城11周年慶開跑，狂灑千萬折價券，並攜手11大品牌天天下殺1.1折起，還有跨店消費滿額最高現折1,100元、99元免運專區、超贈點倍送、刷卡最高回饋3,000元等優惠，活動期間消費就有機會獲得獨家限定生日禮，加碼再抽iPhone 11。

今年受疫情影響，消費者購物習慣改變，電商平台買氣比實體通路旺，帶動實體店家積極開拓網路新商機。Yahoo奇摩超級商城積極響應政府紓困計畫，推出「防疫紓困優惠方案」及「網路名店速成開店優惠專案」，帶動新進駐店家數月成長翻倍，周年慶強檔加上新品牌進駐，預計可望帶動5月整體業績月成長超過3成。

Yahoo奇摩超級商城11周年慶即日起至5月20日攜手漢神百貨、屈臣氏、Gap、小三美日、a la sha、愛買線上購物、神腦生活、康是美、特力屋、白蘭氏、pump306等11大品牌天天下殺1.1折起；周年慶期間祭出「生日禮雙重送」，11大品牌不限金額消費抽獨家限定生日大禮包，包含飛利浦健康氣炸鍋、AirPods Pro藍牙耳機、德國WMF迪士尼米奇兒童餐具組、白蘭氏健康大禮包等好禮，再加碼全站不限金額消費抽iPhone 11；購買3C家電及時尚生活商品跨店消費滿萬元現折1,100元，相當於可拿11%回饋；MIT彩妝品牌FreshO2即日起至5月10日舉辦開幕慶，強打迪士尼公主、雀斑小姐聯名彩妝禮盒、EJ親研保養等系列商品，消費滿699元可享免運、滿1,200元現折100元、滿1,599元送唇蜜。

FreshO2迪士尼聯名款美妝－玩具總動員系列無重力絲襪唇膏，原價699元，Yahoo奇摩超級商城5月10日前FreshO2開幕慶特價299元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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Yahoo奇摩超級商城11周年慶狂撒千萬折價券，即日起至5月20日不限金額消費抽獨家生日禮及iPhone 11。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城11周年慶狂撒千萬折價券，即日起至5月20日不限金額消費抽獨家生日禮及iPhone 11。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Gap女裝Gap X Snoopy史努比系列T恤，原價999元，Yahoo奇摩超級商城Gap官方旗艦館5月10日前特價500元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Gap女裝Gap X Snoopy史努比系列T恤，原價999元，Yahoo奇摩超級商城Gap官方旗艦館5月10日前特價500元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
1028超級大眼Eye眼盤，原價280元，Yahoo奇摩超級商城1028官方旗艦店5月6日限量特價29元。
1028超級大眼Eye眼盤，原價280元，Yahoo奇摩超級商城1028官方旗艦店5月6日限量特價29元。
Yahoo奇摩超級商城11周年慶，攜手11大品牌天天下殺1.1折起。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城11周年慶，攜手11大品牌天天下殺1.1折起。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
大同10人份不鏽鋼內鍋電鍋，原價3,480元，Yahoo奇摩超級商城漢神百貨5月6、7日全店結帳再9折，特價2,115元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
大同10人份不鏽鋼內鍋電鍋，原價3,480元，Yahoo奇摩超級商城漢神百貨5月6、7日全店結帳再9折，特價2,115元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

品牌 周年慶 愛買

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