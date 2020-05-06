Yahoo奇摩超級商城11周年慶開跑！11大品牌天天1.1折起　消費再抽iPhone 11

持續引進重量級店家的Yahoo奇摩超級商城，整合線上線下資源打造名店聚落，吸引GAP、Levi‘s、施華洛世奇、聯合利華、白蘭氏、屈臣氏、康是美、杏一、維康、愛買、特力屋、宜得利等旗艦店家進駐，帶動平台平均客單價年成長近2倍。即日起至5月20日Yahoo奇摩超級商城11周年慶開跑，狂灑千萬折價券，並攜手11大品牌天天下殺1.1折起，還有跨店消費滿額最高現折1,100元、99元免運專區、超贈點倍送、刷卡最高回饋3,000元等優惠，活動期間消費就有機會獲得獨家限定生日禮，加碼再抽iPhone 11。

今年受疫情影響，消費者購物習慣改變，電商平台買氣比實體通路旺，帶動實體店家積極開拓網路新商機。Yahoo奇摩超級商城積極響應政府紓困計畫，推出「防疫紓困優惠方案」及「網路名店速成開店優惠專案」，帶動新進駐店家數月成長翻倍，周年慶強檔加上新品牌進駐，預計可望帶動5月整體業績月成長超過3成。