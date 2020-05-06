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圖多／許光漢吐舌萌炸！曝光心中女神首重「頭髮香味」
因為演出《想見你》而紅遍兩岸的新生代男神許光漢，成為許多品牌愛上的當紅炸子雞，最近他又曝光一系列代言照，為專業髮品KÉRASTASE巴黎卡詩擔任品牌大使，一系列代言萌照也曝光，其中一張微微吐舌的照片，更讓粉絲融化大喊「好萌啊！」雖然許光漢頭髮不長，但這回代言髮品，表示自己平常很重視護髮，也透露想成為許光漢心中的完美女神，最重要是有一頭迷人長髮，「還要散發淡淡香味」。
許光漢爆紅，讓他活動工作接不完，每次現身都得要在頭髮上造型，讓他很注重頭髮保養，近期許光漢就愛上KÉRASTASE巴黎卡詩的小金油「金緻柔馭露」，每次洗完頭，只要擠兩下小金油，先在掌心搓揉後，抹在頭髮上，吹髮造型前都可以保護頭髮，還能散發淡淡香氣。
他就表示，對於小金油的高級訂製香味印象深刻，使用後能讓髮香一整天，也是心中完美女神秀髮必備的護髮油。
KÉRASTASE巴黎卡詩的小金油內含山茶花精萃，具有輕盈好滲透的質地，能夠對抗高溫工具，與滋養頭髮、抗毛躁。許光漢全新代言照也曝光，展現多變帥氣迷人的模樣。
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