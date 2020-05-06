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琺瑯、月光、鑽石、寶璣 歐米茄新款女表各演詩意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
擁有優雅蛋形表殼的那不勒斯王后系列女表，今年帶來新款具大明火琺瑯表面的8918仕女鑽表，色彩粉嫩浪漫。圖／Breuget提供。
擁有優雅蛋形表殼的那不勒斯王后系列女表，今年帶來新款具大明火琺瑯表面的8918仕女鑽表，色彩粉嫩浪漫。圖／Breuget提供。

如何展現女表的婀娜與特質？和機械、技術通常無關，質材與顏色或才是凸顯女性風格的箇中關鍵。原就為法國貴族、王室名人愛戴的寶璣（Breguet），新款那不勒斯（Naples）仕女鑽表8918，以溫潤的大明火琺瑯、宛如湛藍夜空的藍色羅馬數字，演繹時光的曼妙流轉。

擁有修長線條的那不勒斯（Naples）仕女鑽表，以宛如鵝蛋型的特殊比例，在視覺上原就擁有極高辨識。今年寶璣更首度將大明火琺瑯運用於表面，像是表面中的變形羅馬數字、分鐘刻度，甚至五分鐘的法式鳶尾花刻度，皆為800度以上高溫燒製，同時六點鐘方向與表冠都分別鑲嵌了梨形與水滴形切割鑽石，搭配淺藍色鱷魚皮表帶，粉嫩浪漫之外，貴氣天成。

歐米茄（OMEGA）則將經典的碟飛Trésor系列賦予了貴金屬的詩意聯想。最新款36與39毫米的碟飛Trésor女表，新增了精鋼或18K月光金（Moonshine™）表殼。月光金去年曾使用於超霸Speedmaster系列上，輝映超霸腕表與月球的神奇連結。今年新款的碟飛Trésor系列女表上，除表殼側邊鑽石連結成婀娜動態，修長的羅馬時標與柳葉形指針，則在月光金的柔美色澤下，更顯婉約。

Breguet，18K白金，大明火琺瑯表面，537/3型自動上鍊機芯，時間顯示，表圈和表面鑲嵌117顆鑽石約重0.99克拉，表冠鑲嵌1顆約重0.26克拉水滴形切割鑽石，120萬600元。圖／Breguet提供。
Breguet，18K白金，大明火琺瑯表面，537/3型自動上鍊機芯，時間顯示，表圈和表面鑲嵌117顆鑽石約重0.99克拉，表冠鑲嵌1顆約重0.26克拉水滴形切割鑽石，120萬600元。圖／Breguet提供。
Breguet曾在2008年資助瑪麗安東尼皇后熱愛的小偍亞農宮修復，也為法國文化資產盡一份心力。圖／Breguet提供。
Breguet曾在2008年資助瑪麗安東尼皇后熱愛的小偍亞農宮修復，也為法國文化資產盡一份心力。圖／Breguet提供。
OMEGA，碟飛Trésor系列腕表，月光金，39毫米，石英機芯，時間顯示，37萬1,000元。圖／OMEGA提供。
OMEGA，碟飛Trésor系列腕表，月光金，39毫米，石英機芯，時間顯示，37萬1,000元。圖／OMEGA提供。

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