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琺瑯、月光、鑽石、寶璣 歐米茄新款女表各演詩意
如何展現女表的婀娜與特質？和機械、技術通常無關，質材與顏色或才是凸顯女性風格的箇中關鍵。原就為法國貴族、王室名人愛戴的寶璣（Breguet），新款那不勒斯（Naples）仕女鑽表8918，以溫潤的大明火琺瑯、宛如湛藍夜空的藍色羅馬數字，演繹時光的曼妙流轉。
擁有修長線條的那不勒斯（Naples）仕女鑽表，以宛如鵝蛋型的特殊比例，在視覺上原就擁有極高辨識。今年寶璣更首度將大明火琺瑯運用於表面，像是表面中的變形羅馬數字、分鐘刻度，甚至五分鐘的法式鳶尾花刻度，皆為800度以上高溫燒製，同時六點鐘方向與表冠都分別鑲嵌了梨形與水滴形切割鑽石，搭配淺藍色鱷魚皮表帶，粉嫩浪漫之外，貴氣天成。
歐米茄（OMEGA）則將經典的碟飛Trésor系列賦予了貴金屬的詩意聯想。最新款36與39毫米的碟飛Trésor女表，新增了精鋼或18K月光金（Moonshine™）表殼。月光金去年曾使用於超霸Speedmaster系列上，輝映超霸腕表與月球的神奇連結。今年新款的碟飛Trésor系列女表上，除表殼側邊鑽石連結成婀娜動態，修長的羅馬時標與柳葉形指針，則在月光金的柔美色澤下，更顯婉約。
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