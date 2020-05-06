西班牙百年刀具ARCOS登台 入門款800元起可擁有

米其林名廚愛用、來自西班牙近三百年歷史的刀具品牌ARCOS正式引進台灣。於1734年創立的ARCOS雖然品牌第一件作品是剪刀，但早已奠定廚房專業品牌形象，開發出超過1千種不同型號刀具，且餐具、鍋具、配件等廚房品項相當完整，最新代言人正是西班牙米其林二星名廚Mario Sandoval。台灣目前引進ARCOS三大系列廚房刀具，分別以入門款、設計感與專業頂級款三種不同需求切入。

ARCOS BROOKLYN布魯克林系列主廚刀25cm，7,800元。圖／ARCOS提供

ARCOS最大特色是所有產品、每一把刀都堅持「西班牙製造」，獨家的NITRUM不鏽鋼刀片具備高強度、硬度與耐磨三大特性。引進的台灣三大系列分別為專業主廚最愛、頂級款的BROOKLYN布魯克林系列，主打一體成形鍛造刀身更加堅固不易斷裂，鍛造刀枕設計，貼合首部提升持刀握感與穩定度，價位帶為4,200元～7,800元。

中間價位的UNIVERSAL寰宇系列，適合每日下廚使用者，同樣採NITRUM不鏽鋼刀片，擁有銀離子抗菌技術，使用上更安全衛生，價位帶2,500元～5,700元。

ARCOS UNIVERSAL寰宇系列，價位帶2,500元～5,700元。圖／ARCOS提供