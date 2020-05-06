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LACOSTE放大鱷魚標誌優雅幽默 Ralph Lauren大馬好帥氣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LACOSTE春夏迷你系列是調性優雅的運動風單品。圖／LACOSTE提供
LACOSTE春夏迷你系列是調性優雅的運動風單品。圖／LACOSTE提供

LACOSTE在新任創意總監Louise Trotter上任後，著墨於運動風的穿搭更見優雅品味，日前上市的2020春夏迷你系列有著放大Logo的趣味細節，將網球、高球輪廓的服裝帶來創新表現；Polo Ralph Lauren春夏新品則是打造了復古美式運動風穿搭。

法網精神搖籃的羅蘭．加洛斯球場（Roland Garros）是2020春夏LACOSTE的設計靈感來源，迷你系列結合網球、高球服裝，以優雅而懷舊的風格重塑經典運動休閒時裝，包括當年小約翰甘迺迪帶去參加夏令營的Lacoste polo衫，或是品牌創辦人René Lacoste和傳奇網球冠軍蘇珊．朗格倫（Suzanne Lenglen）共同出遊時，他們在公路旅行中的裝扮，都是本季重新剪裁的參考，活潑的輪廓與比例也表現時代風格的變遷。此外，LACOSTE品牌logo也調整了比例，或是運用皮革和針織細節進行變革，妝點於胸前口袋、水洗帆布海灘包。

Polo Ralph Lauren夏日Americana系列的T恤也以POLO logo和馬球標誌的紮染工藝為主要表現，運用紅白藍色系變化點出美式經典元素；Ocean Challenge系列則是以大膽設計、運動性能為概念，將休閒單品表現得現代摩登，航海概念展現在繽紛色彩和純白色調的對比中，融入學院風，也散發復古美式氣息。

Polo Ralph Lauren夏日Americana系列大馬白色T恤，2,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren夏日Americana系列大馬白色T恤，2,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren夏日Ocean Challenge系列則是以大膽設計、運動性能為概念。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren夏日Ocean Challenge系列則是以大膽設計、運動性能為概念。圖／Polo Ralph Lauren提供
LACOSTE發表春夏迷你系列，以網球和高球穿搭為靈感設計。圖／LACOSTE提供
LACOSTE發表春夏迷你系列，以網球和高球穿搭為靈感設計。圖／LACOSTE提供
LACOSTE春夏迷你系列的logo是可愛時髦的加大版。圖／LACOSTE提供
LACOSTE春夏迷你系列的logo是可愛時髦的加大版。圖／LACOSTE提供
LACOSTE春夏迷你系列在運動風的輪廓中，有怡然自得的優雅。圖／LACOSTE提供
LACOSTE春夏迷你系列在運動風的輪廓中，有怡然自得的優雅。圖／LACOSTE提供

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