LACOSTE放大鱷魚標誌優雅幽默 Ralph Lauren大馬好帥氣

LACOSTE在新任創意總監Louise Trotter上任後，著墨於運動風的穿搭更見優雅品味，日前上市的2020春夏迷你系列有著放大Logo的趣味細節，將網球、高球輪廓的服裝帶來創新表現；Polo Ralph Lauren春夏新品則是打造了復古美式運動風穿搭。

法網精神搖籃的羅蘭．加洛斯球場（Roland Garros）是2020春夏LACOSTE的設計靈感來源，迷你系列結合網球、高球服裝，以優雅而懷舊的風格重塑經典運動休閒時裝，包括當年小約翰甘迺迪帶去參加夏令營的Lacoste polo衫，或是品牌創辦人René Lacoste和傳奇網球冠軍蘇珊．朗格倫（Suzanne Lenglen）共同出遊時，他們在公路旅行中的裝扮，都是本季重新剪裁的參考，活潑的輪廓與比例也表現時代風格的變遷。此外，LACOSTE品牌logo也調整了比例，或是運用皮革和針織細節進行變革，妝點於胸前口袋、水洗帆布海灘包。