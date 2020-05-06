全聯×檀島香港茶餐廳推聯名甜點 192層酥皮蛋撻、楊枝甘露在家吃

全聯We Sweet甜點再發揮新創意！宣布首度與檀島香港茶餐廳推出聯名甜點，自5月8日起至6月4日止，將港式點心坊最經典熱門的品項搬到全聯裡，包括港式菠蘿油、楊枝甘露、鴛鴦珍奶捲、港式布蕾奶皇蛋撻、凍檸茶口味的冰心捲蛋糕，讓人不用飛出國，在家就能細細品味道地好滋味。

看準台灣消費者對於港式點心的喜愛，全聯特別與擁有近80年歷史的檀島香港茶餐廳合作推出5款聯名甜點。絕不能錯過的就是港式點心最具代表性的「港式菠蘿油」，軟綿富有彈性的菠蘿搭配香氣十足的奶油，一甜一鹹堆疊出多層次的風味。獨家必吃款「港式布蕾奶皇蛋撻」有著檀島香港茶餐廳最著名的192層鬆化酥皮的極品蛋撻，搭配烤奶皇布蕾，香滑濃郁美味。而與炎熱的夏天最搭配的「楊枝甘露」，滿滿鮮甜的芒果點綴著西米等豐富食材，一碗50元有找。

如果你是喜愛嚐鮮的甜點控，這次也有2款創意蛋糕捲同步推出。首推「鴛鴦珍奶捲」，港式鴛鴦奶茶製成細緻鬆軟的日式戚風蛋糕體，搭配濃郁的進口鮮奶油，並包裹Q彈珍珠，是港台甜點的完美結合。另一款「冰心捲蛋糕凍檸茶」 則是將港式凍檸茶結合全聯甜點常勝軍冰心捲蛋糕，香草戚風、檸檬卡士達及紅茶寒天慕斯，口感層次超豐富。活動期間凡購買We Sweet檀島聯名甜點系列，憑外包裝於指定檀島香港茶餐廳內用消費不限金額，還可兌換極品蛋撻乙顆。