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史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購
圓山大飯店釋出史上最大優惠，即日起至5月30日限時推出「吃Buffet送住房」專案，兩人同行至松鶴自助餐廳用餐，即可以999元加購豪華雙人客房一晚。不用千元可入住圓山大飯店，也是前所未有的超值優惠。
松鶴自助餐廳有百餘道美食佳餚，開放式廚房設計可直探廚藝，座位也以梅花座間隔排列。此次松鶴餐廳聯合客房首度推出「吃Buffet送住房」專案，不分平/假日、午/晚餐，兩人同行至松鶴餐廳用餐，即可以999元加購圓山大飯店豪華雙人客房住宿券一張。
位於台北市區的圓山大飯店可說是「遠離塵囂的世外桃源」，除了坐擁廣闊的戶外活動空間，鄰近包括圓山風景區、大佳河濱公園區、林安泰古厝、士林夜市、士林官邸、故宮博物院、台北市立美術館等，可以輕鬆規劃二日遊。相關資訊可洽：02-2886-8888轉松鶴餐廳。
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