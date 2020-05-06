史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

圓山大飯店釋出史上最大優惠，即日起至5月30日限時推出「吃Buffet送住房」專案，兩人同行至松鶴自助餐廳用餐，即可以999元加購豪華雙人客房一晚。不用千元可入住圓山大飯店，也是前所未有的超值優惠。

松鶴自助餐廳有百餘道美食佳餚，開放式廚房設計可直探廚藝，座位也以梅花座間隔排列。此次松鶴餐廳聯合客房首度推出「吃Buffet送住房」專案，不分平/假日、午/晚餐，兩人同行至松鶴餐廳用餐，即可以999元加購圓山大飯店豪華雙人客房住宿券一張。