獨／開幕才1年！王品「樂越河粉」悄悄熄燈

王品旗下的新加坡米其林1星餐廳「莆田」基隆店，於4月30日宣告停業，引起不少民眾熱議。其實同屬王品集團的「樂越」越式河粉慶城店，同樣也於日前宣佈，在4月30日熄燈，開幕僅有短短的1年時光。

王品集團自創品牌「沐越」越式料理，開幕約一年就連續開出4間分店，店內所供應的越式河粉，也有月銷5,000碗的佳績。看準民眾對於河粉的喜愛，王品於2019年4月，再開設沐越的子品牌「樂越」，專門供應多元化的越式河粉，以及小菜、飲品。

樂越店面位於慶城街1號商場，店內除了有清燉生牛肉河粉外，還有痛風蝦趴酸辣海鮮河粉、酸辣椰奶海鮮河粉等選擇。另外亦供應越式Q蝦餅、青木瓜沙拉、涼拌雞絲等等小菜。儘管開幕時間不長，但在Google累積有近2,000則評論，平均分數為4.6分。