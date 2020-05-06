快訊

蔡英文一句「佳龍怎變最後一名」 觀光局加班3天清倉紓困

航特部歸仁基地飛行訓練 直升機重落地2員均安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-11「OPEN POINT App」再升級！超過100項便利服務一手搞定

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN的OPEN POINT App 2.0版服務升級，擴大納入ibon App的8大功能。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN的OPEN POINT App 2.0版服務升級，擴大納入ibon App的8大功能。圖／7－ELEVEN提供

各大超商除了用集點與獨家商品吸客，也持續經營會員熟客生態圈，7－ELEVEN的OPEN POINT App 2.0版服務再升級，擴大納入ibon APP的售票、列印、繳費、寄件、數位儲值、好康紅利、生活服務、購物等8大功能，提供行動支付、點數交易、現金轉帳、公益捐點、賣場經營、包裹寄件、生活繳費、代收查詢等超過100項便利生活服務。5月7日OPEN POINT App「周四會員驚喜日」將獨家限量推出2款「SWITCH宅居玩樂包」組合點數加價購，用點數就能以優惠價入手任天堂SWITCH主機、健身環同綑包與鮮食、冷凍品。

OPEN POINT App 2.0版新增指紋、人臉辨識快速登入，行動隨時取、星獎賞、OPEN錢包支付條碼、待辦繳費、商品兌換券、QR CODE掃描等6大熱門活動與服務以醒目的色塊區隔，首頁功能列新增列印、寄件、繳費、賣貨便、開新聞等5大專區。

慶祝OPEN POINT App 2.0版正式上線，7－ELEVEN即日起至5月20日推出OPEN POINT App升級4大賺點賺好禮活動，透過賣貨便加入OPEN POINT會員、使用OPEN POINT App指定服務補單繳費皆有機會獲贈3,000點OPEN POINT；天天開啟OPEN POINT App簽到還有機會抽中市價12,000元的任天堂SWITCH健身環同綑包；點選App中的「專屬優惠」功能鍵，前10萬名會員可免費獲得WeTV免費看7日會籍卡。

5月7日OPEN POINT App「周四會員驚喜日」推出獨家限量的2款「SWITCH宅居玩樂包」組合點數加價購，每組市價17,586元、活動限定使用35萬點OPEN POINT即可以15,910元加價購，各限量10組售完為止，其中「吃了再減組」內含任天堂SWITCH主機、健身環同綑包、瑪莉歐賽車與瑪莉歐派對遊戲片1片、荷蘭小圓鬆餅14包、卜蜂鹹酥雞14包、卜蜂辣味炸雞球14包，「增肌減脂組」內含任天堂SWITCH主機、健身環同綑包、瑪莉歐賽車與瑪莉歐派對遊戲片1片、台灣上等蕉單根14份、統一陽光無加糖高纖豆漿14瓶、卜蜂義式香草雞胸肉14份。

7－ELEVEN的OPEN POINT App人氣活動「周四會員驚喜日」將於5月7日推出獨家限量的2款「SWITCH宅居玩樂包」組合點數加價購，圖為「增肌減脂組」，限量10組售完為止。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN的OPEN POINT App人氣活動「周四會員驚喜日」將於5月7日推出獨家限量的2款「SWITCH宅居玩樂包」組合點數加價購，圖為「增肌減脂組」，限量10組售完為止。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN的OPEN POINT App 2.0版新增指紋、人臉辨識快速登入，6大熱門活動與服務以醒目的色塊區隔。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN的OPEN POINT App 2.0版新增指紋、人臉辨識快速登入，6大熱門活動與服務以醒目的色塊區隔。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN的OPEN POINT App人氣活動「周四會員驚喜日」將於5月7日推出獨家限量的2款「SWITCH宅居玩樂包」組合點數加價購，圖為「吃了再減組」，限量10組售完為止。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN的OPEN POINT App人氣活動「周四會員驚喜日」將於5月7日推出獨家限量的2款「SWITCH宅居玩樂包」組合點數加價購，圖為「吃了再減組」，限量10組售完為止。圖／7－ELEVEN提供

健身 派對 人臉辨識

延伸閱讀

「枕上書」帝君又上演「祖孫情」 「鬼吹燈」帥到掉渣

羽球／國家隊教練如何抒壓 李勝木瘋電玩

台塑化證實電腦主機遭駭 調查局將派員了解

木村姐妹合體健身！4招核心運動打造逆天身材，隱藏爸爸視角超有愛

相關新聞

低價預算必看 輕裝小改造文青風公寓

此設計項目是一棟位於以色列雅法，屋齡約有60 年的老舊公寓，業主買下是為了投資，因為預計在三年之後就將進行改建，過渡期間只能出租，所以業主並不想花費太多的資金在重新裝潢，當地室內設計師Eliat Da 就在有限的預算之下，進行了最小限度的結構變更，同時以較為低價的建材與家具進行室內翻新工程。

LACOSTE放大鱷魚標誌優雅幽默 Ralph Lauren大馬好帥氣

LACOSTE在新任創意總監Louise Trotter上任後，著墨於運動風的穿搭更見優雅品味，日前上市的2020春夏迷...

全聯×檀島推聯名甜點 192層酥皮蛋撻楊枝甘露在家吃

全聯We Sweet甜點再發揮新創意！宣布首度與檀島香港茶餐廳推出聯名甜點，自5月8日起至6月4日止，將港式點心坊最經典...

史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

圓山大飯店釋出史上最大優惠，即日起至5月30日限時推出「吃Buffet送住房」專案，兩人同行至松鶴自助餐廳用餐，即可以9...

獨／開幕才1年！王品「樂越河粉」悄悄熄燈

王品旗下的新加坡米其林1星餐廳「莆田」基隆店，於4月30日宣告停業，引起不少民眾熱議。其實同屬王品集團的「樂越」越式河粉...

7-11「OPEN POINT App」再升級！超過100項便利服務一手搞定

各大超商除了用集點與獨家商品吸客，也持續經營會員熟客生態圈，7－ELEVEN的OPEN POINT App 2.0版服務...

疫情期間全球首間IWC虛擬表店 新加坡上線中

疫情時刻，全球多數城市國家都進入緊急狀態。如何滿足VIP頂級客不能出門趴趴造、但又想購物的衝動？IWC推出全球首間的線上...

特力屋發放16億居家振興券 下載App免消費送5550購物金

近來疫情相對趨緩，為提振消費力，不少企業都自主發起「振興券」。特力屋率先國內居家產業，準備超過16億元的「居家振興購物金...

連籤詩都搭配好 Paul Smith幸運餅乾包超可愛登場！

內裡藏了籤詩的幸運餅乾不只是流傳於中餐廳的飯後甜點，更是很多人在聚會、派對時的必備點心，酥脆的簡單口感配上籤詩帶來的驚喜...

為戲增重被稱「大叔」 「零糖9%調酒」成張孝全新寵

影劇男神張孝全主演的「誰是被害者」甫上映即掀起討論，為體現中年父親的形象，張孝全於拍戲過程中狂吃增重，一度超過90公斤。...

世界威士忌大賽傳捷報！慕赫2.81三款年份摘金、銀、銅

2020年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)結果出爐，慕赫2.81單一麥芽威士忌三支...

花束藏愛！母親節給媽咪愛的抱抱

母親節快到了，記得給媽媽愛的抱抱，也可以送花給媽媽，用漂亮的花，療癒一下新冠肺炎疫情沉悶的心情。

熱門新聞

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

財神爺來我這吧！大樂透頭獎9.2億 獎號出爐

色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

我第四例漢他病毒出血熱個案現蹤 創五年同期新高

7-11可愛新貨到！「貓貓蟲咖波雨衣、Hello Kitty造型保冰杯」快衝一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。