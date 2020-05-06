7-11「OPEN POINT App」再升級！超過100項便利服務一手搞定

各大超商除了用集點與獨家商品吸客，也持續經營會員熟客生態圈，7－ELEVEN的OPEN POINT App 2.0版服務再升級，擴大納入ibon APP的售票、列印、繳費、寄件、數位儲值、好康紅利、生活服務、購物等8大功能，提供行動支付、點數交易、現金轉帳、公益捐點、賣場經營、包裹寄件、生活繳費、代收查詢等超過100項便利生活服務。5月7日OPEN POINT App「周四會員驚喜日」將獨家限量推出2款「SWITCH宅居玩樂包」組合點數加價購，用點數就能以優惠價入手任天堂SWITCH主機、健身環同綑包與鮮食、冷凍品。

OPEN POINT App 2.0版新增指紋、人臉辨識快速登入，行動隨時取、星獎賞、OPEN錢包支付條碼、待辦繳費、商品兌換券、QR CODE掃描等6大熱門活動與服務以醒目的色塊區隔，首頁功能列新增列印、寄件、繳費、賣貨便、開新聞等5大專區。

慶祝OPEN POINT App 2.0版正式上線，7－ELEVEN即日起至5月20日推出OPEN POINT App升級4大賺點賺好禮活動，透過賣貨便加入OPEN POINT會員、使用OPEN POINT App指定服務補單繳費皆有機會獲贈3,000點OPEN POINT；天天開啟OPEN POINT App簽到還有機會抽中市價12,000元的任天堂SWITCH健身環同綑包；點選App中的「專屬優惠」功能鍵，前10萬名會員可免費獲得WeTV免費看7日會籍卡。