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疫情期間全球首間IWC虛擬表店 新加坡上線中
疫情時刻，全球多數城市國家都進入緊急狀態。如何滿足VIP頂級客不能出門趴趴造、但又想購物的衝動？IWC推出全球首間的線上虛擬表店，就在新加坡烏節路購物中心的ION Orchard專賣店中。由於疫情在新加坡較嚴重，導致多數商業活動停擺，這間在2009年開設時、IWC在東南亞的首間據點，目前開啟了全新線上虛擬服務，一旦透過QR Code手機掃描，畫面將進入宛如專賣店中的真實情境。
包含熱賣的飛行員（Pilot）、葡萄牙（Portugieser）、工程師（Engineer）...，IWC的六大系列都能在手機上近距離瀏覽。雖然這趟線上體驗還未進展到電子商務階段，IWC新加坡專賣店甚至安排了每日早上10點到晚上七點，消費者將能在線上直接與銷售人員即時交談。好消息是，本地IWC的專賣店如101仍正常運行，每日從中午十二點營運至晚上九點、讓收藏家與愛好者，能近距離實際體驗感受。
而萬寶龍（Montblanc）近期因高單價鋼筆到貨，則採取1對1的預約制，確保頂級客鑑賞書寫工具時，能確保安全、健康無虞，同時如貴客仍有出門疑慮，則將提供附上繁體中文字幕的總部商品介紹影片，貼心到家；伯爵（PIAGET）則在人潮較少的四月期間，針對高級珠寶系列，採取單店單一業務的一對一預約制，除讓貴客安心，也令四月份業績較原預期大幅成長，在疫情期間逆勢突圍而出。
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