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特力屋發放16億居家振興券 下載App免消費送5550購物金
近來疫情相對趨緩，為提振消費力，不少企業都自主發起「振興券」。特力屋率先國內居家產業，準備超過16億元的「居家振興購物金」，只要是特力愛家卡App會員或者新下載用戶，無需消費，就送5,550元振興購物金。
若已是特力屋App會員，「居家振興購物金」將於5/7自動發送至特力愛家卡App中，若是新下載用戶於5/7～5/18下載，都可獲得包括50元至1,500元不等面額的電子現金折價券共17張，折價券分別可於特力屋全台實體門市及網路購物滿額折抵使用。
5,550元居家振興購物金使用方式：
●特力屋實體門市（使用期限至5/24)
單筆消費滿50元以上即可折抵50元。
單筆消費滿888元以上即可折抵100元。
購買特力屋自有品牌商品，單筆消費滿2,000元即可折抵200元。
購買特力屋好幫手洗衣機/冷氣機清潔服務，單筆消費不限金額即可折抵200元。
●特力家購物網（使用期限至5/19上午9點)
指定單品滿51元以上即可折抵50元。
指定單品滿899元即可現折100元。
指定單品滿2,000元即可現折200元。
指定單品滿5,000元即可現折500元。
指定單品滿12,000元即可現折1,500元。
●App網路購物限定（使用期限至5/19上午9點)
指定單品滿199元即可現折100元。
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