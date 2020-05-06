特力屋發放16億居家振興券 下載App免消費送5550購物金

此設計項目是一棟位於以色列雅法，屋齡約有60 年的老舊公寓，業主買下是為了投資，因為預計在三年之後就將進行改建，過渡期間只能出租，所以業主並不想花費太多的資金在重新裝潢，當地室內設計師Eliat Da 就在有限的預算之下，進行了最小限度的結構變更，同時以較為低價的建材與家具進行室內翻新工程。

2020-05-06 10:58