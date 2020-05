連籤詩都搭配好 Paul Smith幸運餅乾包超可愛登場！

內裡藏了籤詩的幸運餅乾不只是流傳於中餐廳的飯後甜點,更是很多人在聚會、派對時的必備點心,酥脆的簡單口感配上籤詩帶來的驚喜,好吃又好玩!今年春夏,英倫品牌Paul Smith就特別以幸運餅乾作為設計主題,推出包包和鑰匙圈吊飾,有趣的外型和內裡同樣藏著的小驚喜,背出門絕對成為朋友間的話題!

擁有一顆赤子之心的設計師Paul Smith向來喜歡從生活中的各種有趣小物擷取靈感,這次他選擇把幸運餅乾變成配件,更把原本較淡的餅乾顏色改成百搭經典的咖啡色,用三種尺寸隨身配戴出俏皮氣息。