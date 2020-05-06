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連籤詩都搭配好 Paul Smith幸運餅乾包超可愛登場！
內裡藏了籤詩的幸運餅乾不只是流傳於中餐廳的飯後甜點，更是很多人在聚會、派對時的必備點心，酥脆的簡單口感配上籤詩帶來的驚喜，好吃又好玩！今年春夏，英倫品牌Paul Smith就特別以幸運餅乾作為設計主題，推出包包和鑰匙圈吊飾，有趣的外型和內裡同樣藏著的小驚喜，背出門絕對成為朋友間的話題！
擁有一顆赤子之心的設計師Paul Smith向來喜歡從生活中的各種有趣小物擷取靈感，這次他選擇把幸運餅乾變成配件，更把原本較淡的餅乾顏色改成百搭經典的咖啡色，用三種尺寸隨身配戴出俏皮氣息。
一款是比較大的托特提包，另一款則是適中的肩背包，內裡標籤很有巧思地以餅乾裡的籤詩造型和字體呈現「start somrthing new」字樣。而小尺寸的鑰匙圈感蓬潤柔軟，也可以作為手部舒壓的隨身小物，邊緣配有縫線點綴，也搭配了寫著「everything is a new beginning」的白色籤詩皮革掛飾。無論哪種款式，真的都好可愛啊！
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