快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為戲增重被稱「大叔」 「零糖9%調酒」成張孝全新寵

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
-196°C強冽登台，請來影劇男神張孝全擔任年度代言人。圖／三得利提供
-196°C強冽登台，請來影劇男神張孝全擔任年度代言人。圖／三得利提供

影劇男神張孝全主演的「誰是被害者」甫上映即掀起討論，為體現中年父親的形象，張孝全於拍戲過程中狂吃增重，一度超過90公斤。剛接下三得利全新酒款-196°C強冽（念法「負196強冽」）年度代言人的他首度透露，接下來拍攝的戲需開始為角色控制身材，「零糖的9%罐裝調酒已成為近期新寵。」

張孝全劇中真情流露的演技，逼哭大批網友，談到如何入戲，張孝全說，有時劇組休假，會跟同劇工作人員小酌一下，拉近距離，讓拍片更快進入氣氛，-196°C強冽獨有的9%強烈感受，讓他印象深刻。

台灣三得利推出日本銷售冠軍的罐裝調酒品牌「-196°C強冽」，請來張孝全擔任年度代言。他說，一般男生不會選擇過甜過酸的調酒，因此-196°C強冽純粹的水果味，搭配濃厚氣泡感，可說是他心目中最愛酒款，他也私心推薦，最喜歡帶點苦澀的葡萄柚口味。

此酒款能保留水果原始香氣的秘密，在於利用零下196°C瞬間冰凍整顆果實，進而粉碎、浸漬酒中，結合果實風味及9%高酒精濃度的暢快感。張孝全在拍攝廣告前試喝，也大嘆「真的很強！如果我酒量好，一定可以喝很多！」

-196°C強冽登台，首先推出「雙重檸檬」及「雙重葡萄柚」兩款口味，前者清爽強烈搭配檸檬清香；後者則原味重現黃葡萄柚的微苦微甜風味。全新系列酒款已於全台7-Eleven、全家便利商店、萊爾富上架，6月起於全台各大通路陸續上市，建議售價69元。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

日本銷售冠軍罐裝調酒-196°C強冽來台，首推出兩款定番口味。圖／三得利提供
日本銷售冠軍罐裝調酒-196°C強冽來台，首推出兩款定番口味。圖／三得利提供

酒精

延伸閱讀

網評有雷／《誰是被害者》獲好評！贏在這幾個小細節

林心如、許瑋甯激烈辯生死　「被害者」推理出生命教育

《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

「被害者」PK「與惡」、「想見你」 掀台劇天花板論戰

相關新聞

低價預算必看 輕裝小改造文青風公寓

此設計項目是一棟位於以色列雅法，屋齡約有60 年的老舊公寓，業主買下是為了投資，因為預計在三年之後就將進行改建，過渡期間只能出租，所以業主並不想花費太多的資金在重新裝潢，當地室內設計師Eliat Da 就在有限的預算之下，進行了最小限度的結構變更，同時以較為低價的建材與家具進行室內翻新工程。

連籤詩都搭配好 Paul Smith幸運餅乾包超可愛登場！

內裡藏了籤詩的幸運餅乾不只是流傳於中餐廳的飯後甜點，更是很多人在聚會、派對時的必備點心，酥脆的簡單口感配上籤詩帶來的驚喜...

為戲增重被稱「大叔」 「零糖9%調酒」成張孝全新寵

影劇男神張孝全主演的「誰是被害者」甫上映即掀起討論，為體現中年父親的形象，張孝全於拍戲過程中狂吃增重，一度超過90公斤。...

世界威士忌大賽傳捷報！慕赫2.81三款年份摘金、銀、銅

2020年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)結果出爐，慕赫2.81單一麥芽威士忌三支...

花束藏愛！母親節給媽咪愛的抱抱

母親節快到了，記得給媽媽愛的抱抱，也可以送花給媽媽，用漂亮的花，療癒一下新冠肺炎疫情沉悶的心情。

山本耀司 x HUBLOT 銀座限定！全黑配色好詩意

與川久保玲、三宅一生曾於1980年代於巴黎掀起一股日本時裝新浪潮的設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）至今創作...

悶熱戴口罩讓臉狂冒油！盤點開架保養新品，保濕又控油

近日天氣一瞬間來到台灣典型的悶熱夏天氣候，雖然疫情略為趨緩，但為了抗疫仍得戴口罩出門，加上悶熱，讓許多人臉上狂冒油，甚至...

MONCLER Simone Rocha系列上市 想要白色「超大雲吞包」

MONCLER Genius（天才計劃）在5月份上市創造力豐富的Simone Rocha系列，她以花卉、蕾絲等構成的大膽...

「KAKAO FRIENDS造型飲料」太萌！全家便利商店果實季清爽登場

這幾天飆高的氣溫，宣告著夏天正式到來，全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品，其中KAKAO FRIE...

象形文字也萌化 萬寶龍藝術贊助書寫工具也太可愛

如何為書寫增添情趣？萬寶龍從1992年開始誕生了藝術與作家兩個聯名系列，前者針對帝王、或對文化保存有貢獻為主軸，歷史長達...

整套山崎＋白州、鬼魅 日本威士忌邦瀚斯閉門直播上拍

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮮肉男星黃景瑜帥穿ecco正裝鞋 演繹紳士風範升級穿搭質感！

經典正裝鞋可說是提升穿搭質感的最佳利器，更是男性搭配時不可或缺單品。ecco這季就端出了VITRUS MONDIAL唯途...

熱門新聞

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

財神爺來我這吧！大樂透頭獎9.2億 獎號出爐

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。