為戲增重被稱「大叔」 「零糖9%調酒」成張孝全新寵

影劇男神張孝全主演的「誰是被害者」甫上映即掀起討論，為體現中年父親的形象，張孝全於拍戲過程中狂吃增重，一度超過90公斤。剛接下三得利全新酒款-196°C強冽（念法「負196強冽」）年度代言人的他首度透露，接下來拍攝的戲需開始為角色控制身材，「零糖的9%罐裝調酒已成為近期新寵。」

張孝全劇中真情流露的演技，逼哭大批網友，談到如何入戲，張孝全說，有時劇組休假，會跟同劇工作人員小酌一下，拉近距離，讓拍片更快進入氣氛，-196°C強冽獨有的9%強烈感受，讓他印象深刻。

台灣三得利推出日本銷售冠軍的罐裝調酒品牌「-196°C強冽」，請來張孝全擔任年度代言。他說，一般男生不會選擇過甜過酸的調酒，因此-196°C強冽純粹的水果味，搭配濃厚氣泡感，可說是他心目中最愛酒款，他也私心推薦，最喜歡帶點苦澀的葡萄柚口味。

此酒款能保留水果原始香氣的秘密，在於利用零下196°C瞬間冰凍整顆果實，進而粉碎、浸漬酒中，結合果實風味及9%高酒精濃度的暢快感。張孝全在拍攝廣告前試喝，也大嘆「真的很強！如果我酒量好，一定可以喝很多！」

-196°C強冽登台，首先推出「雙重檸檬」及「雙重葡萄柚」兩款口味，前者清爽強烈搭配檸檬清香；後者則原味重現黃葡萄柚的微苦微甜風味。全新系列酒款已於全台7-Eleven、全家便利商店、萊爾富上架，6月起於全台各大通路陸續上市，建議售價69元。