世界威士忌大賽傳捷報！慕赫2.81三款年份摘金、銀、銅

2020年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)結果出爐，慕赫2.81單一麥芽威士忌三支核心酒款包含12年、16年與20年，表現亮眼，在「最佳蘇格蘭斯貝賽區單一麥芽威士忌(Best Scotch Speyside Single Malt)」競賽項目中囊括金獎、銀獎、銅獎三大獎項，這是繼2020年舊金山世界烈酒競賽之後，慕赫2.81威士忌再度獲得國際酒類競賽評審的肯定。

向來有「世界威士忌首都」之稱的達夫鎮(Dufftown)，位於斯貝賽區，慕赫即是此區的首間合法酒廠，憑藉其獨有的「2.81蒸餾工藝」與「肉脂感Meaty」風味吸引世界各地威士忌迷爭相品飲與收藏，更被知名威士忌專家Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸(The Beast of Dufftown)」。

世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)由英國威士忌雜誌(Whisky Magazine)舉辦，於2007年舉辦首屆比賽，至今已成為國際上最具指標性的競賽之一。

今年競賽評審團由50位業界專業人士組成，包含知名媒體、酒類飲品零售商與威士忌產業意見領袖，評審團隊發揮各自專業能力，選拔各類別最優秀的酒款。因評審團隊陣容堅強，加上嚴峻的評比標準，此競賽具有相當高的公信力。

今年世界威士忌競賽「最佳蘇格蘭斯貝賽區單一麥芽威士忌(Best Scotch Speyside Single Malt)」項目中，慕赫2.81-20年單一麥芽威士忌獲得金獎(Gold Winner)，慕赫2.81-16年單一麥芽威士忌獲得銀獎(Silver Winner)，慕赫2.81-12年單一麥芽威士忌獲得銅獎(Bronze Winner)。慕赫2.81三款年份的威士忌包辦前三名獎項，也讓不少威迷大嘆精彩。

金獎(Gold Winner)：慕赫2.81-20年單一麥芽威士忌

慕赫2.81-20年單一麥芽威士忌，象徵酒廠創辦人之子同時也是發明「2.81蒸餾工藝」的亞歷山大‧考威博士（Dr. Alenxander Cowie）私藏酒款，以酒廠最珍貴的酒液入桶熟成，代表至高無上的尊榮。建議售價6,200元。

銀獎(Silver Winner)：慕赫2.81-16年單一麥芽威士忌

慕赫2.81-16年單一麥芽威士忌出自慕赫2.81首席調酒師Craig Wilson之手，以雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso中100%雪莉桶熟成，豐饒深沉的香氣與飽滿的酒體，使酒款甫上市便一瓶難求。建議售價2,500元。

銅獎(Bronze Winner)：慕赫2.81-12年單一麥芽威士忌

慕赫2.81-12年單一麥芽威士忌透過美國與歐洲橡木桶的雙桶熟成，展現圓潤且細緻的絕佳風味以及慕赫2.81獨創的「肉脂感Meaty」氣息，是品牌入門首選。建議售價1,480元。

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