山本耀司 x HUBLOT 銀座限定！全黑配色好詩意

與川久保玲、三宅一生曾於1980年代於巴黎掀起一股日本時裝新浪潮的設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）至今創作不輟，以優雅剪裁聞名於世，用色極簡的他有「黑色詩人」美譽，德國名導溫德斯更曾為他拍攝紀錄片《城市時裝速記》。宇舶表（HUBLOT）為慶祝日本東京銀座全新旗艦店開幕，與山本耀司合作推出Big Bang GMT全黑山本耀司腕表，限量50只，僅於宇舶表銀座專賣店獨家發行。

山本耀司選擇GMT兩地時間功能，主要因為他經常生活於東京與巴黎兩地：「第二時區的小時顯示隱匿於全黑設計中。作為一個低調的時尚設計師，我覺得整體設計蘊含許多深層的意象。」Big Bang GMT全黑山本耀司限量腕表承襲黑色詩人的設計理念，採全黑配色以拋光、微噴砂黑陶瓷、煙燻黑藍寶石表面、黑色橡膠表帶等各種不同材質的黑創造出豐富層次，6點鐘位置點有山本耀司的簽名。2點鐘及4點鐘則設有快調按鈕，使用方便。 HUBLOT BIG BANG GMT全黑山本耀司聯名腕表，約275萬日圓。圖／宇舶表提供 HUBLOT BIG BANG GMT全黑山本耀司聯名腕表，約275萬日圓。圖／宇舶表提供 山本耀司為HUBLOT日本銀座專賣店開幕特別合作推出限定腕表。圖／宇舶表提供