疫情下的母親節這樣買 網購百貨享回饋
母親節即將來臨，在疫情衝擊之下儘管百業蕭條，為了減輕民眾消費負擔，兆豐銀行宣佈將延續去年母親節大受好評的「0.5 %加碼現金回饋」活動，即日起至5/17，全台36間指定百貨與5大網購只要刷兆豐銀行任一信用卡，不限金額全都能獲得0.5 %額外現金回饋，不需登錄、不用排隊、回饋全部無上限，讓卡友享受最實質的優惠。
此外，今年兆豐也特地精選熱門防疫商品，祭出超低門檻抽奬活動，刷卡單筆滿888元就有機會抽中抗敏清淨機。若刷滿額，不用抽獎還能直接把好康抱回家，包括最夯的foodpanda 100元電子抵用卷，只要刷一萬元即可獲得；而刷滿10萬元則能獲得愛奇藝VIP會員半年卡；刷到20萬元的大戶則可以抱回SHARP車用離子清淨機，享受居家好空氣。
聰明的卡友還可搭配信用卡本身的高回饋，讓好康再加乘。例如實體百貨倘若搭配兆豐Mega one還可再拿額外1%現金回饋、而5大網購包括PChome、Momo、Yahoo購物中心、蝦皮購物及松果購物，若是搭配兆豐e秒刷鈦金卡還可再額外拿最高3%回饋，搭配加碼的0.5%，等於最高3.5%就能輕鬆入袋。
另外，為迎接偉大的母親節，並且鼓勵民眾於防疫期間利用網路平台理財，兆豐銀行特於5月份推出「溫馨母親月-暖心享樂退」基金優惠專案，凡年滿40歲(含)以上女性客戶，於5月1日起至5月31日止，透過線上理財(含網路銀行/行動銀行)定期定額申購基金，首筆基金免收申購手續費，提供樂齡女性貼心的理財優惠，及早開始規劃退休準備金。
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