疫情下的母親節這樣買 網購百貨享回饋

母親節即將來臨，在疫情衝擊之下儘管百業蕭條，為了減輕民眾消費負擔，兆豐銀行宣佈將延續去年母親節大受好評的「0.5 %加碼現金回饋」活動，即日起至5/17，全台36間指定百貨與5大網購只要刷兆豐銀行任一信用卡，不限金額全都能獲得0.5 %額外現金回饋，不需登錄、不用排隊、回饋全部無上限，讓卡友享受最實質的優惠。

此外，今年兆豐也特地精選熱門防疫商品，祭出超低門檻抽奬活動，刷卡單筆滿888元就有機會抽中抗敏清淨機。若刷滿額，不用抽獎還能直接把好康抱回家，包括最夯的foodpanda 100元電子抵用卷，只要刷一萬元即可獲得；而刷滿10萬元則能獲得愛奇藝VIP會員半年卡；刷到20萬元的大戶則可以抱回SHARP車用離子清淨機，享受居家好空氣。

聰明的卡友還可搭配信用卡本身的高回饋，讓好康再加乘。例如實體百貨倘若搭配兆豐Mega one還可再拿額外1%現金回饋、而5大網購包括PChome、Momo、Yahoo購物中心、蝦皮購物及松果購物，若是搭配兆豐e秒刷鈦金卡還可再額外拿最高3%回饋，搭配加碼的0.5%，等於最高3.5%就能輕鬆入袋。