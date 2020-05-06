悶熱戴口罩讓臉狂冒油！盤點開架保養新品，保濕又控油

近日天氣一瞬間來到台灣典型的悶熱夏天氣候，雖然疫情略為趨緩，但為了抗疫仍得戴口罩出門，加上悶熱，讓許多人臉上狂冒油，甚至長出痘痘，顯然肌膚問題會越來越嚴重。該如何強化保養呢？該要掌握清潔、保濕與調理三大原則，讓肌膚維持在穩定狀態，否則臉上肌膚問題會越來越多。

天氣一熱，油性、混合性肌膚的人，就開始煩惱臉上或T字部位出油，甚至造成粉刺、痘痘等，乾性與敏感性肌膚的人，也會因為戴口罩，讓肌膚狀況跟著不穩定。想要保養不一定要花大錢，開架保養品近期紛紛針對悶熱、口罩肌持續推新品，幫助大家的肌膚能度過夏天危機。

保養先從清潔開始，日本開架品牌洗顏專科新推出「專科超微米保水潔顏凝露」，有著無泡無皂的溫和凝露設計，適合乾燥與敏感性肌膚，潔顏凝露中不含離子型界面活性劑，有著凝膠質地，能夠深入毛孔溶解髒污，並添加天然蠶絲蛋白保濕精華、雙重玻尿酸，洗後不會有緊繃感，且無泡設計，讓膚況不穩定的人，使用上也不用怕。

保濕則有英國保養品牌Simple新品「大麻籽油清透保濕精華乳」，以當紅的大麻籽油為成分，富含維生素E、Omega 3／6／9脂肪酸等養分，能夠注入活力，大麻籽油的結構，能減少肌膚表面水分散發，更能保濕與維持肌膚油水平衡。雖然說是油，但也容易被肌膚吸收，乾燥與敏感肌也能使用。