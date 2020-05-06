快訊

5月8日起 武漢民眾不用採包機、定點返台方案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悶熱戴口罩讓臉狂冒油！盤點開架保養新品，保濕又控油

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Simple大麻籽油清透保濕精華乳／50ml／449元。圖／Simple提供
Simple大麻籽油清透保濕精華乳／50ml／449元。圖／Simple提供

近日天氣一瞬間來到台灣典型的悶熱夏天氣候，雖然疫情略為趨緩，但為了抗疫仍得戴口罩出門，加上悶熱，讓許多人臉上狂冒油，甚至長出痘痘，顯然肌膚問題會越來越嚴重。該如何強化保養呢？該要掌握清潔、保濕與調理三大原則，讓肌膚維持在穩定狀態，否則臉上肌膚問題會越來越多。

天氣一熱，油性、混合性肌膚的人，就開始煩惱臉上或T字部位出油，甚至造成粉刺、痘痘等，乾性與敏感性肌膚的人，也會因為戴口罩，讓肌膚狀況跟著不穩定。想要保養不一定要花大錢，開架保養品近期紛紛針對悶熱、口罩肌持續推新品，幫助大家的肌膚能度過夏天危機。

保養先從清潔開始，日本開架品牌洗顏專科新推出「專科超微米保水潔顏凝露」，有著無泡無皂的溫和凝露設計，適合乾燥與敏感性肌膚，潔顏凝露中不含離子型界面活性劑，有著凝膠質地，能夠深入毛孔溶解髒污，並添加天然蠶絲蛋白保濕精華、雙重玻尿酸，洗後不會有緊繃感，且無泡設計，讓膚況不穩定的人，使用上也不用怕。

保濕則有英國保養品牌Simple新品「大麻籽油清透保濕精華乳」，以當紅的大麻籽油為成分，富含維生素E、Omega 3／6／9脂肪酸等養分，能夠注入活力，大麻籽油的結構，能減少肌膚表面水分散發，更能保濕與維持肌膚油水平衡。雖然說是油，但也容易被肌膚吸收，乾燥與敏感肌也能使用。

針對油性肌膚調理，日本樂敦製造研究台灣悶熱氣候，推出「肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露」，能夠解決粉刺、暗沉等問題，加入葡糖酸及水楊酸，溫和代謝老廢角質，預防毛孔阻塞，再添加水解玻尿酸，能夠保濕與維持肌膚油水平衡，凝露質地適合油性肌膚，白天使用時，出門前記得要擦防曬。

肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露／90g／650元。圖／肌研提供
肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露／90g／650元。圖／肌研提供
肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露／90g／650元。圖／肌研提供
肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露／90g／650元。圖／肌研提供
天氣悶熱，又戴口罩，肌膚出問題怎麼辦？圖／摘自Pelexs
天氣悶熱，又戴口罩，肌膚出問題怎麼辦？圖／摘自Pelexs
Simple大麻籽油清透保濕精華乳／50ml／449元。圖／Simple提供
Simple大麻籽油清透保濕精華乳／50ml／449元。圖／Simple提供
洗顏專科超微米保水潔顏凝露／100g／149元。圖／洗顏專科提供
洗顏專科超微米保水潔顏凝露／100g／149元。圖／洗顏專科提供

口罩 大麻

延伸閱讀

夏日保濕抗痘這樣做 清爽美肌達陣

保養品準備換季了嗎？保濕、面膜兩大重點快筆記

酒糟肌臉紅、乾癢又刺痛？ 保養切記做足3重點

植萃美膚聖品 ANNA SUI、資生堂、innisfree迎夏日

相關新聞

低價預算必看 輕裝小改造文青風公寓

此設計項目是一棟位於以色列雅法，屋齡約有60 年的老舊公寓，業主買下是為了投資，因為預計在三年之後就將進行改建，過渡期間只能出租，所以業主並不想花費太多的資金在重新裝潢，當地室內設計師Eliat Da 就在有限的預算之下，進行了最小限度的結構變更，同時以較為低價的建材與家具進行室內翻新工程。

連籤詩都搭配好 Paul Smith幸運餅乾包超可愛登場！

內裡藏了籤詩的幸運餅乾不只是流傳於中餐廳的飯後甜點，更是很多人在聚會、派對時的必備點心，酥脆的簡單口感配上籤詩帶來的驚喜...

為戲增重被稱「大叔」 「零糖9%調酒」成張孝全新寵

影劇男神張孝全主演的「誰是被害者」甫上映即掀起討論，為體現中年父親的形象，張孝全於拍戲過程中狂吃增重，一度超過90公斤。...

世界威士忌大賽傳捷報！慕赫2.81三款年份摘金、銀、銅

2020年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)結果出爐，慕赫2.81單一麥芽威士忌三支...

花束藏愛！母親節給媽咪愛的抱抱

母親節快到了，記得給媽媽愛的抱抱，也可以送花給媽媽，用漂亮的花，療癒一下新冠肺炎疫情沉悶的心情。

山本耀司 x HUBLOT 銀座限定！全黑配色好詩意

與川久保玲、三宅一生曾於1980年代於巴黎掀起一股日本時裝新浪潮的設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）至今創作...

悶熱戴口罩讓臉狂冒油！盤點開架保養新品，保濕又控油

近日天氣一瞬間來到台灣典型的悶熱夏天氣候，雖然疫情略為趨緩，但為了抗疫仍得戴口罩出門，加上悶熱，讓許多人臉上狂冒油，甚至...

MONCLER Simone Rocha系列上市 想要白色「超大雲吞包」

MONCLER Genius（天才計劃）在5月份上市創造力豐富的Simone Rocha系列，她以花卉、蕾絲等構成的大膽...

「KAKAO FRIENDS造型飲料」太萌！全家便利商店果實季清爽登場

這幾天飆高的氣溫，宣告著夏天正式到來，全家便利商店即日起至6月2日推出超過40種「果實季」商品，其中KAKAO FRIE...

象形文字也萌化 萬寶龍藝術贊助書寫工具也太可愛

如何為書寫增添情趣？萬寶龍從1992年開始誕生了藝術與作家兩個聯名系列，前者針對帝王、或對文化保存有貢獻為主軸，歷史長達...

整套山崎＋白州、鬼魅 日本威士忌邦瀚斯閉門直播上拍

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮮肉男星黃景瑜帥穿ecco正裝鞋 演繹紳士風範升級穿搭質感！

經典正裝鞋可說是提升穿搭質感的最佳利器，更是男性搭配時不可或缺單品。ecco這季就端出了VITRUS MONDIAL唯途...

熱門新聞

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

財神爺來我這吧！大樂透頭獎9.2億 獎號出爐

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」 公館餐廳好心寒

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

比氣炸鍋更神奇 OZEN自動翻炒氣炸爐上烤下炒快速出餐

色弱患者日常有多悲劇？ 他上廁所、進超商「根本陷阱地獄」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。