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MONCLER Simone Rocha系列上市 想要白色「超大雲吞包」

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
塔夫綢、各式高科技尼龍、薄紗的混搭，有三色堇、雛菊和玫瑰花等圖樣點綴。圖／MONCLER提供
塔夫綢、各式高科技尼龍、薄紗的混搭，有三色堇、雛菊和玫瑰花等圖樣點綴。圖／MONCLER提供

MONCLER Genius（天才計劃）在5月份上市創造力豐富的Simone Rocha系列，她以花卉、蕾絲等構成的大膽作品，常逸出想像的邊界，剪裁也有無窮趣味，尤其是像雲吞、又像日式豆皮福袋的超大包款逗趣極了；此外，春夏主線的黑白極簡風系列也同步登場，在簡約色調之下，展現機能新浪潮。

設計師Simone Rocha以浪漫廓形，融入舞蹈的姿態，將極致輕盈的薄紗面料用於外套、裙裝，並運用三色堇、雛菊和玫瑰花等圖樣，以刺繡、壓花及印花等各種形式鋪滿全身，再加上縐褶、荷葉邊的裝飾，重新定義服裝的輪廓與剪裁，表現出宛如浪漫現代舞的律動感。服裝仍以品牌的戶外精神打造，除了舞蹈也有來自義大利導演費里尼電影的色彩，添加了鬼魅曲折的暗黑元素。

多元材質的拼接包括塔夫綢、各式高科技尼龍、薄紗，圓潤飽滿的外形比例之中有層層疊疊的輕盈，Logo則以光澤水晶營造奢華感，象牙色、紅色、青檸和極致黑都是主要色系表現，最有趣的莫過於形似超大雲吞的包款，時髦又高調。此外，MONCLER也同步上市春夏主線系列，以黑白極簡風帶來優雅機能的穿搭，採用輕盈的光滑面料，適應春夏之際氣候變換，派克大衣、洋裝等都是貫穿單品，細節處的抓縐、魚尾等則增添精緻設計感。

MONCLER同步上市春夏主線系列，以黑白極簡風打造優雅機能的穿搭。圖／MONCLER提供
MONCLER同步上市春夏主線系列，以黑白極簡風打造優雅機能的穿搭。圖／MONCLER提供
Simone Rocha系列青檸色長版雨衣外套，56,200元。圖／MONCLER提供
Simone Rocha系列青檸色長版雨衣外套，56,200元。圖／MONCLER提供
形似超級大雲吞的包款，展現Simone Rocha浪漫創意。圖／MONCLER提供
形似超級大雲吞的包款，展現Simone Rocha浪漫創意。圖／MONCLER提供
MONCLER Genius系列在5月份上市創造力豐富的Simone Rocha作品。圖／MONCLER提供
MONCLER Genius系列在5月份上市創造力豐富的Simone Rocha作品。圖／MONCLER提供
春夏系列午夜黑無袖背心洋裝，20700元。圖／MONCLER提供
春夏系列午夜黑無袖背心洋裝，20700元。圖／MONCLER提供
MONCLER Genius系列Simone Rocha作品在5月份上市。圖／MONCLER提供
MONCLER Genius系列Simone Rocha作品在5月份上市。圖／MONCLER提供
Simone Rocha設計形似超大雲吞或豆皮福袋的包款，推出黑、白兩色。圖／MONCLER提供
Simone Rocha設計形似超大雲吞或豆皮福袋的包款，推出黑、白兩色。圖／MONCLER提供
Simone Rocha系列黑色迷你包，35,700元。圖／MONCLER提供
Simone Rocha系列黑色迷你包，35,700元。圖／MONCLER提供
Simone Rocha運用花朵圖案以刺繡、壓花及印花等各種形式鋪滿全身。圖／MONCLER提供
Simone Rocha運用花朵圖案以刺繡、壓花及印花等各種形式鋪滿全身。圖／MONCLER提供
Simone Rocha系列天藍色短裙，20,300元。圖／MONCLER提供
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