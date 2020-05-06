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MONCLER Simone Rocha系列上市 想要白色「超大雲吞包」
MONCLER Genius（天才計劃）在5月份上市創造力豐富的Simone Rocha系列，她以花卉、蕾絲等構成的大膽作品，常逸出想像的邊界，剪裁也有無窮趣味，尤其是像雲吞、又像日式豆皮福袋的超大包款逗趣極了；此外，春夏主線的黑白極簡風系列也同步登場，在簡約色調之下，展現機能新浪潮。
設計師Simone Rocha以浪漫廓形，融入舞蹈的姿態，將極致輕盈的薄紗面料用於外套、裙裝，並運用三色堇、雛菊和玫瑰花等圖樣，以刺繡、壓花及印花等各種形式鋪滿全身，再加上縐褶、荷葉邊的裝飾，重新定義服裝的輪廓與剪裁，表現出宛如浪漫現代舞的律動感。服裝仍以品牌的戶外精神打造，除了舞蹈也有來自義大利導演費里尼電影的色彩，添加了鬼魅曲折的暗黑元素。
多元材質的拼接包括塔夫綢、各式高科技尼龍、薄紗，圓潤飽滿的外形比例之中有層層疊疊的輕盈，Logo則以光澤水晶營造奢華感，象牙色、紅色、青檸和極致黑都是主要色系表現，最有趣的莫過於形似超大雲吞的包款，時髦又高調。此外，MONCLER也同步上市春夏主線系列，以黑白極簡風帶來優雅機能的穿搭，採用輕盈的光滑面料，適應春夏之際氣候變換，派克大衣、洋裝等都是貫穿單品，細節處的抓縐、魚尾等則增添精緻設計感。
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